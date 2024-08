Formel 1: Team zieht Schlussstrich – Chef verkündet es

Wie kommen die Teams der Formel 1 aus der Sommerpause? Diese Frage stellen sich die Fans knapp zwei Wochen, bevor es Ende des Monats (25. August) nach Zandvoort in die Niederlande geht. Wer hat Tricks im Köcher, um der Konkurrenz davonzuziehen?

In den Rennen vor der Sommerunterbrechung hatten zahlreiche Teams Updates für ihre Autos im Gepäck. Daraus entwickelten sich äußerst spannende Rennen. Während die Spitzenteams der Formel 1 ihre Autos bis zum Ende des Jahres weiterentwickeln werden, will Williams jetzt einen anderen Weg einschlagen.

Formel 1: Williams enttäuscht

Für Williams läuft es in dieser Saison ziemlich enttäuschend. Nach vierzehn Rennen kann das Team gerade mal vier Pünktchen vorweisen. Lediglich der immer noch punktlose Sauber-Rennstall ist noch schlechter. Eine Enttäuschung für das Traditionsteam Williams, das langfristig eigentlich mal wieder um Siege mitfahren wollte.

Doch das ist Zukunftsmusik – wenn überhaupt. Zunächst geht es darum, die Realität umzukehren. Das will man bei Williams zwar erreichen, allerdings nicht um jeden Preis. So jedenfalls sind die Pläne zu deuten, die Teamchef James Vowles jetzt enthüllt.

Zunächst mal sollen in diesem Jahr noch drei Updates für die Kernprobleme des aktuellen Wagens kommen. Aerodynamik, Aufhängung der Räder und das Gewicht sollen damit verbessert werden. Aber das war es dann auch schon. Greifen die Updates nicht, muss man mit einem schlechten Jahr leben.

Wie Vowles nämlich verrät, hat man unter die weitere Entwicklung des Wagens eingestellt. Im Windkanal feilt man bereits am Modell für das neue Jahr. „Es ist seit einigen Monaten das Auto für 2025“, so der Teamchef.

Formel 1: Williams mit Masterplan

Damit verfolgt Williams einen eigenen Masterplan. Mit der frühen Entwicklung des 2025er-Autos will man möglichst schnell Platz machen im Windkanal, um im kommenden Jahr schon früh an 2026 denken zu können.

Dann steht in der Formel 1 eine große technische Revolution mit neuen Regeln, neuen Autos und neuen Motoren an. Spätestens dann will man sich bei Williams von den hinteren Plätzen verabschieden.