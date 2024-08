Hammer um Ex-Formel-1-Star! Jetzt fährt er HIER mit

Es war eines der kürzesten Engagements in der Formel 1: Nach nur einem halben Jahr bei AlphaTauri musste Nyck de Vries seinen Platz schon wieder räumen. Der Niederlande konnte nicht überzeugen und wurde kurzerhand ausgetauscht.

Nach seinem Aus in der Formel 1 kann er sich aber über mangelnde Angebote offenbar nicht beschweren. Nyck de Vries fährt nun in der dritten Rennserie gleichzeitig, wie sein neues Team jetzt bekannt gab.

Ex-Formel-1-Fahrer Nyck de Vries fährt jetzt auch in Japan

Er erkämpfte sich den Platz bei AlphaTauri, musste nach nur zehn Rennen aber wieder gehen. Im Anschluss kehrte Nyck de Vries in die Formel E zurück. 2021 hatte er dort für Mercedes noch den Titel in der Formel E gewonnen. Seit 2023 fährt er dort nun für Mahindra.

Aber das ist nicht der einzige Job, den de Vries seit dem angenommen hat. Zusätzlich bekam er ein Cockpit bei dem Langstreckenteam von Toyota, fährt unter anderem gegen Mick Schumacher in der WEC. Beim legendären 24-Stunden-Renen von Le Mans wurde er mit seinen Teamkollegen Jose Maria Lopez und Kamui Kobayashi den zweiten Platz.

Debüt in der Super Formula

Und nun heuert der Niederländer in der nächsten Rennserie an: Wie der Rennstall Impul jetzt bekannt gab, wird de Vries die nächsten zwei Rennen für das Team in der Super Formula in Japan an den Start gehen. Dort übernimmt er das Cockpit von dem Franzosen Theo Pouchaire, der inzwischen in der IndyCar-Serie aktiv ist.

De Vries wird am Wochenende vom 23. bis 25. August in Motegi sein Debüt in der Super Formula geben. Mitte Oktober steht dann sein zweiter Einsatz beim Rennen in Fuji an.