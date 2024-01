Personal-Beben in der Formel 1! Rennstall schlägt gleich dreimal zu

Bei Visa Cash App RB (früher: AlphaTauri) geht die große Umstrukturierung weiter. Der Formel-1-Rennstall hat vor Saisonbeginn gleich mal drei Stellen neu besetzt. Es heuern bekannte Größten bei der Red-Bull-Schwester an.

Alan Permane, Tim Goss und Guillaume Cattelani – dieses Trio arbeitet in der Formel 1 künftig für Visa Cash App RB. Das bestätigte Team jetzt offiziell.

Formel 1: „Racing Bulls“ rüsten auf

Gerüchte um die Verpflichtung von Alan Permane gibt es schon länger, nun hat der neue Teamchef Laurent Mekies die Personalie offiziell bestätigt. Der frühere Renndirektor von Alpine wird künftig für Visa Cash App RB die Vorgänge am Rennwochenende beaufsichtigen.

„Nach einer mehrmonatigen Auszeit ist es schön, mit dem Visa Cash App RB Team wieder in den Rennsport zurückzukehren“, so Permane. „Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, wie professionell, engagiert und konkurrenzfähig die Leute in diesem Rennstall sind, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin dieser Geist das Team in Zukunft führen kann.“

Permane ist aber nicht der einzige Neuzugang, den die Red-Bull-Schwester präsentiert. Tim Goss, vor kurzem als Technischer Direktor der FIA zurückgetreten, wird in der neu geschaffenen Position des Technischen Leiters angestellt. Von 1990 bis 2018 arbeitete er für McLaren. Bei den „Racing Bulls“ startet er aber erst im Oktober.

Und dann wäre dort noch Guillaume Cattelani. Er wechselt von Red Bull zu Visa Cash App RB und wird dort als Stellvertreter des Technikchefs Jody Egginton fungieren. Cattelanis Fokus soll auf Aerodynamik und Fahrzeugdynamik liegen.

„Eine enorme Menge an gewinnbringender Expertise“

„Die Ernennungen von Tim, Guillaume und Alan bringen eine enorme Menge an gewinnbringender Expertise in das Team ein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie dazu beitragen werden, das Team auf das nächste Level in der Formel 1 zu bringen. Wir haben bereits eine sehr starke und sehr erfahrene Gruppe im Team, und die Aufnahme von hochqualifizierten Personen wie Tim, Guillaume und Alan wird unsere Fähigkeiten verstärken und uns helfen, die höchsten technischen Standards zu erfüllen, sowohl in der Fabrik als auch auf der Rennstrecke“, erklärte Teamchef Laurent Mekies.