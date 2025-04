Formel 1: Verstappen-Hammer? Jetzt meldet sich sogar Vettel zu Wort

Er war der Dominator der Formel 1 – doch davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Red Bull und Max Verstappen sind überholt worden. Kaum jemand traut dem Niederländer in dieser Saison den fünften WM-Titel zu.

Sebastian Vettel schon. Der Vierfach-Champion hat die Formel 1 weiter fest im Blick, spricht regelmäßig mit Verstappen und vielen anderen Fahrern. Der deutsche Ex-Star sagt klar: Er traut ihm die Titelverteidigung erneut zu.

Formel 1: Vettel glaubt an Verstappen

Viele unkten es bereits vor Saisonstart und die ersten Rennen belegten es: Red Bull hat seine Rolle als Überflieger-Team verloren. McLaren ist vorbeigezogen, auch Mercedes präsentiert sich gefestigter. Folgt nun auch noch der prognostizierte Ferrari-Aufschwung, wird es ein heißer Kampf um die beiden WM-Titel.

+++ Formel 1: Brutaler Absturz – Star-Fahrer droht nächste schallende Ohrfeige +++

Die wenigsten glauben dabei an den nächsten Triumph von Max Verstappen. Zu eindeutig ist der Abwärtstrend, der sich bereits im letzten Jahr zeigte und 2025 unverändert weitergeht. Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton… sie alle schielen auf die Weltmeisterschaft. Steht Verstappen die bislang härteste Saison bevor? „Das könnte schon sein“, sagt Sebastian Vettel. Er kennt die Situation des Niederländers bestens. Auch beim Heppenheimer gab es 2014 nach vier WM-Titeln in Folge den plötzlichen „Strömungsabriss“. Am Ende stand im Red Bull ein enttäuschender Platz 5 in der Gesamtwertung.

„Wenn es einer schafft, dann ist er es“

Vettel erzählt im BBC-Podcast „Sportsworld“: „Ich tauschte mich mit ihm aus, als er dabei war, den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege zu brechen, den ich mit neun Siegen innehatte. Ich sagte ihm am Telefon, dass er besser ist und er es sicher schaffen wird, den Rekord zu brechen. Er meinte, er sei sich nicht sicher, doch dann hat er zehn Siege in Folge gefeiert. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass er es schaffen kann, auch was die WM-Titel angeht. Wenn es einer schafft, dann ist er es, zusammen mit Red Bull Racing.“

Auch spannend:

Die Liebe zur Formel 1 hat Sebastian Vettel nach seinem Rücktritt 2022 genauso wenig verloren wie den Kontakt ins Fahrerlager. „Wir werden sehen, wie es läuft, derzeit ist es für mich einfach aufregend, das Ganze mitzuverfolgen und ich komme auch immer noch mit allen Fahrern aus, mit den meisten stehe ich auch noch in Kontakt. Ich drücke ihm also die Daumen.“