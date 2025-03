Sky machtlos – Pannen-Serie in der Formel 1 sorgt für Frust bei den Fans

Frust und Vorwürfe bei den Fans der Formel 1! Das Wochenende des China-GP lief technisch alles andere als optimal in der Königsklasse des Motorsports. Sky übertrug die Sessions zwar, konnte für die Pannen aber herzlich wenig.

Was war passiert? Die Grafik am linken Bildrand ließ die Zuschauer im Stich. Schon in Australien war das ein Problem, in China wurde es noch schlimmer. Ausgerechnet bei den Qualifyings fehlten die Rundenzeiten und damit eine elementare Information, um der Action folgen zu können. Und das war nur der Anfang. Sky musste machtlos zuschauen.

Sky: Formel-1-Panne sorgt für Ärger

Bei einem Rennen sind neben der aktuellen Platzierungen auch die Abstände zwischen den Autos von äußerster Wichtigkeit. Beim Qualifying sind die Zeiten sogar noch wichtiger. Mit einem Schlag kann sich ein Fahrer mit einer starken Rundenzeit nach oben katapultieren. Dumm nur, wenn der Zuschauer keine Ahnung hat, wie die aktuellen Rundenzeiten aussehen.

Am Freitag und Samstag mussten die Fans beim China-Wochenende (hier die Highlights) der Formel 1 immer wieder rätseln. Denn: Im internationalen Übertragungs-Feed spielten die eingeblendeten Grafiken verrückt. Schon beim Saisonauftakt in Melbourne gab es damit Probleme. Die weiteten sich nun noch aus und machte Anbieter wie Sky genauso wahnsinnig wie die Zuschauer.

Grafik spielt verrückt – schon wieder!

Im Sprint-Qualifying und Renn-Qualifying des China-GP (hier LIVE) fehlten immer wieder die Zeitmessungen und damit auch die Infos, wer noch einmal aus der Box fährt und eine gezeitete Runde anpeilt. Auch in den entscheidenden Phasen wurden die Zuschauer im Dunkeln gelassen. Ohne die Rundenzeiten hatten die Fans keine Ahnung, wer gerade besonders stark unterwegs ist und wer Gefahr läuft auszuscheiden. Das trübte die Freude an der Racing-Action gewaltig.

Und es wurde noch schlimmer. Zeitweise hat die Grafik komplett gesponnen, Fahrernamen lagen übereinander, waren völlig verschoben und gar nicht mehr zu erkennen. Viele Fans machten ihrem Ärger im Netz Luft. Auch Sky bekam davon einiges ab. Dabei war der Pay-TV-Anbieter machtlos. Das Bild und auch die Einblendungen stammen von der Formel 1 selbst. Auf den „Word Feed“ hat Sky keinen Einfluss.