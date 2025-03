Formel 1: Brutaler Absturz – Star-Fahrer droht die nächste schallende Ohrfeige

Es sind schwere Zeiten für Yuki Tsunoda. Seit er vor vier Jahren in die Formel 1 eingestiegen ist, gilt er als großes Talent mit dem Potenzial, mit Red Bull um Titel zu fahren. Doch immer, wenn bei Red Bull ein Platz frei wurde, ignorierte man ihn.

Die Beförderung von Teamkollege und Greenhorn Liam Lawson war die jüngste und wohl heftigste Ohrfeige. Kaum einer traut dem Japaner in der Formel 1 nun noch den Sprung von den Racing Bulls zu RBR zu. Stattdessen könnte es jetzt knüppeldick kommen.

Formel 1: Tsunoda vor dem Aus?

Wird um einen Cockpitwechsel bei Red Bull Racing diskutiert, fällt immer auch der Name Tsunoda. Oft war er im Rennen um die große und ersehnten Beförderung, immer fiel die Wahl gegen ihn. Nun womöglich endgültig. Nach dem Aus von Sergio Perez entschied sich Teamchef Christian Horner erneut gegen den Japaner und stattdessen für Debütant Liam Lawson. Er darf nun an der Seite von Weltmeister Max Verstappen fahren, Tsunoda schaut wieder in die Röhre.

Allen ist inzwischen klar: Bei Red Bull wird Tsunoda wohl nie fahren. Stattdessen droht ihm ein noch heftigeres Schicksal. Seit der Ohrfeige tuschelt die Formel 1 über ein vorzeitiges Tsunoda-Aus bei den Racing Bulls (hier mehr dazu). Helmut Marko sagte nun sogar ganz deutlich: Die kommende Saison dürfte entscheiden, ob der 24-Jährige vielleicht sogar ganz aus der Königsklasse fliegt.

Schumacher: „Tsunoda wird keine Chance haben“

Geht es nach Ralf Schumacher, wird es so kommen. Der sagte in einer Presserunde knallhart: „Isack Hadjar könnte Tsunoda in Rente schicken.“ Der Sky-Experte hält viel vom Rookie und neuen Racing-Bulls-Piloten. „Er ist gut, war superschnell in der Formel 2 und 3, wäre ohne einige Schwierigkeiten sogar Meister geworden. Ich glaube, dass Tsunoda gegen ihn keine Chance haben wird.“

Verliert Yuki Tsunoda nun sogar das direkte Duell gegen ein Greenhorn? Es wäre die nächste und womöglich letzte schallende Ohrfeige für den einst so gehypten Star-Fahrer.