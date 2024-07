Formel 1: Wildes Verstappen-Gerücht! Jetzt haut Helmut Marko auf den Tisch

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Obwohl Red Bull in der WM-Wertung durch Max Verstappen und im Kampf um den Konstrukteurstitel ganz oben steht, gibt es ordentlich Aufregung beim Formel-1-Team. Die letzten Wochen laufen nämlich ganz und gar nicht gut für den österreichischen Rennstall.

Das zeigte sich am vergangenen Formel-1-Wochenende in Ungarn, als Verstappen total enttäuschte und sich einen McLaren-Doppelsieg anschauen musste. Nach dem Rennen gab es wilde Gerüchte um den Niederländer, der vor dem Rennen bis um 3 Uhr morgens wieder an einem Online-Rennen teilnahm. Motorsportchef Helmut Marko äußerte sich deutlich dazu.

Formel 1: Wildes Verstappen-Gerücht

Dass Max Verstappen neben den Formel-1-Rennen gerne virtuelle Rennen fährt, ist längst bekannt. Auch in Ungarn nahm der Niederländer wieder an einem Rennen teil. Um 3 Uhr morgens war es mal wieder so weit. Wenige Stunden später fuhr der Red-Bull-Star dann den Grand Prix der Königsklasse und zeigte sich äußerst frustriert.

Auch interessant: Formel 1: Alle schauen auf ihn – bahnt sich eine irre Perez-Wende an?

Viele Experten nehmen an, dass der dreifache Weltmeister nicht ausgeschlafen war und deshalb unter anderem am Funk gegen sein Team und Ingenieur Gianpiero Lambiase wütete. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko äußerte sich nach dem Rennen dazu.

„Er hat sein Schlafpensum, und das hat er wie üblich gehabt, das ist ein Blödsinn“, sagte der Österreicher gegenüber dem „ORF“. Marko erinnerte dabei an das Imola-Rennen, als Verstappen sogar an einem 24-Stunden-Rennen teilnahm. „Ich weiß nicht, wo die Schlafenzeiten wieder hergekommen sind, aber er war in Imola noch länger auf und hat das Rennen gewonnen“, so Marko. „Max hat einen anderen Rhythmus als ich oder andere Menschen und die Zeit, wo er ins Bett gegangen ist, ist für ihn nichts Außergewöhnliches.“

„Wir vertrauen seinem Urteilsvermögen“

Auch Teamchef Christian Horner äußerte sich zur Causa Verstappen. „Ich denke, die Leute ziehen ihre Schlüsse, aber Max weiß, was nötig ist, und wir vertrauen seinem Urteilsvermögen“, stellt der Brite klar. „Er weiß, was es braucht, um ein Formel-1-Auto zu fahren, Grands Prix zu gewinnen und Weltmeister zu werden.“

Mehr Nachrichten für dich:

In Ungarn wurde Verstappen am Ende nur Fünfter hinter den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die einen Doppelsieg einfuhren. Lewis Hamilton fuhr aufs Podest und am Ende zog sogar Ferrari-Fahrer Charles Leclerc am Niederländer vorbei, nachdem dieser mit Hamilton kollidiert hatte. Gar kein gutes Wochenende für Red Bull. Lediglich Wackelkandidat Sergio Perez konnte für etwas Positives sorgen (hier mehr dazu).