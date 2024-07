Formel 1: Alle schauen nur auf ihn – kommt es zur irren Perez-Wende?

Über kaum einen Formel-1-Fahrer wurde in den vergangenen Wochen so viel spekuliert, wie über Red-Bull-Star Sergio Perez. Dass man nach einer Vertragsverlängerung so derart unterperformt, überrascht Experten und Fans komplett. Kein Wunder, dass die Rufe nach einem Cockpit-Wechsel immer lauter werden.

Die Ansage von Red Bull war deshalb mehr als nur deutlich: Folgt keine Besserung, muss Perez in der Sommerpause gehen. Beim Ungarn-GP gab es immerhin schon mal die erste positive Antwort des Formel-1-Piloten. Kann er sich doch noch vor einem Rauswurf retten?

Formel 1: Alle schauen nur auf Perez

Als Sergio Perez im Qualifying zum Ungarn-Rennen die Kontrolle über seinen Formel-1-Boliden verlor und heftig in die Mauer krachte, vermuteten viele Fans schon das endgültige Aus. Der Mexikaner startete am Sonntag anschließend von Position 16 ins Rennen. Dass er aber nach dem Grand Prix das einzig Positive bei Red Bull sein wird, ist schon überraschend.

Auch interessant: Formel 1: Hamilton-Ersatz? Plötzlich lässt Antonelli aufhorchen

Der Red-Bull-Pilot kämpfte sich nämlich bis auf Platz 7 vor und holte wertvolle Punkte für das Team im Kampf um den Konstrukteurstitel – wobei der Vorsprung auf McLaren immer weiter schmilzt. Teamkollege Max Verstappen landete nur auf einem enttäuschenden fünften Platz.

„Perez hat das Maximum herausgeholt, war sehr konkurrenzfähig. Das war das Positive an diesem Tag. Wir hoffen, dass er dieses Niveau halten kann“, sagte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko nach dem Rennen.

Kommt es zur Perez-Wende?

Eine Möglichkeit vor der Sommerpause der Formel 1 hat Sergio Perez noch. Am Sonntag (28. Juli) steht mit dem Belgien-GP das letzte Rennen an, ehe die Piloten in eine wohlverdiente Pause gehen können. Ob der mexikanische Fahrer in der zweiten Saisonhälfte dann auch am Steuer sitzen wird?

Vermutlich hängt es auch von der Leistung in Spa ab, allerdings heißt es in vielen Berichten, dass Perez in der WM-Wertung nicht mehr als 100 Punkte hinter Teamkollege Verstappen liegen darf. Aktuell sind es 141 Zähler. Somit wäre er also im Sommer raus, wenn die Gerüchte stimmen sollten.

Mehr Nachrichten für dich:

Zeigt er allerdings eine starke Performance in Belgien, könnten die Red-Bull-Bosse es sich vielleicht anders überlegen und Perez in der zweiten Saisonhälfte eine weitere Chance geben, sich zu beweisen. Viele Augen sind auf den Mexikaner gerichtet.