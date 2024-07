Formel 1: Hamilton-Ersatz? Jetzt lässt Top-Talent Antonelli plötzlich aufhorchen

Wer wird der Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes? Seit Anfang des Jahres steht bekanntlich fest, dass der siebenfache Formel-1-Weltmeister ab 2025 für Ferrari an den Start gehen wird. Die Silberpfeile brauchen daher einen Ersatz für den Briten.

In den vergangenen Monaten wurden etliche Piloten aus der Formel 1 mit Mercedes in Verbindung gebracht. Auch Youngster Andrea Kimi Antonelli gilt als heißer Kandidat auf das begehrte Cockpit. Jetzt äußerte sich der erst 17-Jährige zu seiner Zukunft. Bei seinen Aussagen hört die Motorsport-Königsklasse ganz genau hin.

Formel 1: Wird Antonelli der Hamilton-Ersatz?

Auf DIESE Entscheidung wartet die Formel 1 ganz gespannt: Wer fährt ab 2025 im Mercedes an der Seite von George Russell? Bei den Silberpfeilen muss ein Ersatz für Rekordweltmeister Lewis Hamilton her. Die Wahl bei Mercedes scheint wohl auf Top-Talent Andrea Kimi Antonelli zu fallen.

Der 17-Jährige ist gerade in der Formel 2 unterwegs und konnte zuletzt seinen ersten Sieg in einem Rennen einfahren. Am Rande des Ungarn-GP wurde der Youngster zu seiner Zukunft und den Sprung in die Motorsport-Königsklasse befragt.

„Ich weiß nicht, ob ich wirklich bereit bin, wenn ich ehrlich bin“, überraschte Antonelli mit seinen Aussagen und fügte an: „Ich lerne immer noch sehr viel in der Formel 2.“ Der Italiener erklärt, dass er noch „definitiv“ zu viele Fehler mache. „Und bei den Details, die wichtig sind, mache ich noch lange nicht alles richtig. Da möchte ich ehrlich sein“, so der Pilot weiter.

Antonelli lässt aufhorchen

So habe er beim Samstagsrennen beispielsweise „einen kleinen Fehler in Kurve 1 gemacht“, der seinen Reifen völlig zerstört habe. Deshalb musste er an die Box und habe dadurch auch wichtige Plätze verloren. „Aber das war definitiv eine gute Lektion für das Hauptrennen. Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung“, sagte Antonelli, der am Sonntag das Hauptrennen in Ungarn für sich entschieden hatte.

Im August wird Antonelli 18 Jahre alt. In solch einem Alter in die Formel 1 zu starten, könnte für Mercedes und für ihn womöglich ein großes Risiko sein. Ob seine Aussagen bedeuten, dass er im kommenden Jahr tatsächlich nicht für die Silberpfeile sein Debüt geben wird? Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen – entweder noch in der Sommerpause oder danach – fallen.