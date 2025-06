Formel 1: Anzeichen verdichten sich! Verstappen bald wohl in anderer Rennserie unterwegs

In der Formel 1 sorgt Max Verstappen weiterhin für Aufregung und will seinen fünften WM-Titel in Folge holen. Doch es ist kein Geheimnis mehr, dass der Superstar gerne auch in anderen Rennserien fahren möchte.

So könnte Verstappen im Spätsommer oder Herbst erstmals an GT-Rennen teilnehmen. Der Motorsportweltverband FIA hat den Niederländer als Platin-Fahrer eingestuft. Diese Einstufung erlaubt ihm die Teilnahme an GT-Wettbewerben. Trotzdem bleibt sein Hauptaugenmerk auf der Formel 1 und dem erneuten Gewinn der Weltmeisterschaft.

Verstappen: GT-Leidenschaft und Fokus auf Formel 1

Helmut Marko erklärte: „Wenn du Max zum Lächeln bringen willst, musst du über GT reden.“ Dennoch priorisiert Verstappen aktuell die Formel 1. Er plant jedoch, GT-Starts in die kalenderfreien Zeiträume im Herbst einzuordnen. Laut Marko hat der Niederländer diese Möglichkeiten wahrscheinlich schon analysiert.

Red Bull Racing wird Verstappen die Erlaubnis für GT-Rennstarts geben. Marko kommentierte: „Ein GT-Auto ist doch ein relativ langsames Auto.“ Allerdings fürchtet er, dass Verstappen in der GT-Serie besonders herausgefordert wird: „Jeder muss zeigen, wie gut er ist und dem armen Max das Leben schwermachen.“

GT-Rennen ergänzt Formel-1-Karriere von Verstappen

Verstappen liebt den Wettbewerb und könnte im GT-Bereich wertvolle Erfahrungen sammeln. Dennoch bleibt sein Fokus 2024 die Formel 1. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft ist das Team bestrebt, Max weiterhin optimal auf seine Saisonziele vorzubereiten. GT-Starts könnten eine willkommene Abwechslung bieten, ohne die Formel-1-Saison zu beeinträchtigen.

In der WM-Wertung liegt er weiterhin hinter den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die sich fast wöchentlich die Rennsiege schnappen. Ob Verstappen noch einmal im WM-Kampf eingreifen kann?

