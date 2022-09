Formel 1: Verstappen-Beben? Vater nimmt Kontakt zu Ferrari auf

Belustigt schauen Red Bull und Ferrari dem irren Treiben in der „Silly Season“ zu. Die beiden großen Teams der Formel 1 können sich zurücklehnen. Ihre Cockpits sind auf Jahre besetzt.

Oder bahnt sich in der Formel 1 etwa ein Beben an? Trotz seines langfristigen Vertrags soll Max Verstappen damit liebäugeln, irgendwann für Ferrari zu fahren. Nun spricht ein Bericht von einer ersten Kontaktaufnahme.

Formel 1: Was passiert zwischen Verstappen und Ferrari?

Verstappen zu Ferrari? Das wäre ein Beben in der Königsklasse! Kaum vorstellbar. Schließlich ist der Niederländer bis 2028 an Red Bull gebunden.

Trotzdem soll es Bewegung in dieser hochbrisanten Angelegenheit geben. Offenbar gab es erste Kontakt zwischen der Scuderia und Jos Verstappen. Das berichtet das italienische Portal „Moto“ und bezieht sich dabei auf eine nicht genannte Insider-Quelle.

In der Formel 1 bandelt Jos Verstappen offenbar mit Ferrari an. Foto: IMAGO/ANP

Jos Verstappen hat Kontakt zu Ferrari

Die Blicke von Max und seinem Vater und Berater Jos gehen nicht auf die nächste oder übernächste Saison. Dem Bericht zufolge wollen sie die Zukunfts-Optionen des amtierenden Weltmeisters sondieren. Ein vorzeitiger Wechsel vor dem Vertragsende soll dabei ein denkbares Szenario sein.

„In absehbarer Zeit wird nichts passieren“, wird der Insider zitiert. „Zumindest nicht 2023 oder so.“

Ferrari als Traumziel?

„Moto“ weiß: Für Vater und Sohn ist es ein Traum, irgendwann für das legendäre Team aus Maranello in der Formel 1 zu fahren. Klar, in der Strahlkraft ist der Mythos Scuderia dem Projekt des Getränkeherstellers Meilen voraus. Zudem befindet sich Red Bull derzeit in einem mittelschweren Umbruch. Das Thema Motor ist dabei nur einer der großen Faktoren.

Ende 2024 enden die Verträge beider Ferrari-Piloten. Ob mit Charles Leclerc und Carlos Sainz verlängert wird, hängt womöglich nicht nur von deren Leistungen ab – sondern auch von der Möglichkeit, Max Verstappen an Land zu ziehen.