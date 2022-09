Formel 1 verkündet Hammer! Diese Fan-Befürchtung tritt nicht ein

Lange bangten die Fans in der Formel 1, doch seit Dienstag (20. September) können sie sich beruhigen.

Die Formel 1 hat nämlich den Rennkalender für die 2023 veröffentlicht. Mit dabei ist auch eine bei den Zuschauern sehr beliebte Strecke.

Formel 1 veröffentlicht Rennkalender

Rekord in der Formel 1! Noch nie gab es so einen Monsterkalender. 24 Grand Prixs stehen nächstes Jahr in der Motorsport-Königsklasse an. Der bisherige Höchstwert aus diesem und vergangenem Jahr liegt bei 22 Rennen.

Zu den neuen Strecken gehört das Stadtrennen in Las Vegas, das am 18. November 2023 als vorletztes Event steigen soll. Die Star-Piloten Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. rasen dann unter Flutlicht den berühmt-berüchtigten Strip rauf und runter. Es wird das dritte US-Rennen nach Miami (07. Mai) und Austin (22. Oktober) im nächsten Jahr sein.

Fans atmen auf! Monaco-GP ebenfalls dabei

Eine Strecke, die in den vergangenen Monaten wohl vor dem Aus gewesen sein soll, ist ebenfalls im Kalender zu sehen: der Monaco-GP. Bis mindestens noch 2025 wird die Formel 1 im Fürstenstaat fahren, gab die FIA den neuen Vertrag bekannt.

Damit herrscht nach monatelanger Ungewissheit die Zukunft der Traditionsstrecke, die bei vielen F1-Fans sehr beliebt ist. Dabei waren vor allem die Meinungsverschiedenheiten über die Austragungsgebühr, die Fernsehrechte, das Sponsoring an der Strecke und die Infrastruktur die Diskussionsthemen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt zur Verlängerung: „Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir bis 2025 in Monaco Rennen fahren werden, und ich freue mich darauf, bei der nächsten Weltmeisterschaft am 28. Mai wieder auf den Straßen dieses berühmten Fürstentums zu sein.“