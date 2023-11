Formel 1: Fans drehen durch! Star-Pilot bringt eigenen Nackt-Kalender raus

Erst war es nur ein kleiner Scherz, dann wurde es zum Kult – jetzt gibt es den Hintern eines Formel-1-Stars sogar als Kalender für zu Hause.

Bei Valtteri Bottas sind gelegentliche Popo-Fotos auf Instagram zu einem Running Gag geworden (hier mehr). Jetzt setzt der Star der Formel 1 dem Ganzen die Krone auf: Für 2024 hat er einen ganzen Nack-Kalender herausgebracht.

Formel 1: Valtteri Bottas bringt Nackt-Kalender heraus

Valtteri Bottas ist anders. Das dürfte jeder Fan der Formel 1 inzwischen bemerkt haben. Einst galt er als der etwas langweilige und kühle Teamkollege von Superstar Lewis Hamilton, heute begeistert er mit Vokuhila, Schnäuzer, eigener Biermarke und einem Nackt-Kult.

+++ Formel 1: Red-Bull-Hammer! Weltmeister verpflichtet deutsches Juwel +++

Der begann mit einem kleinen Scherz – jetzt ist eine große Nummer daraus geworden. Anfang 2022 postete der Alfa Romeo-Fahrer ein Nacktbild aus seinem Urlaub bei Instagram. Ein Splitterfaser-Radschlag am Strand sorgte für Wirbel und Lacher. Und weil Bottas gerne für Lacher sorgt, zog er wieder blank. Sein Ex-Kollege Hamilton bekam sogar mal ein Nacktfoto geschenkt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Formel-1-Star zeigt sich 13 Mal nackt

Weitere Popo-Bilder folgten, am See, badend im Bach. Immer wieder feierten ihn die Fans dafür. Jetzt setzt er noch einen drauf: Für 2024 bringt der Star-Pilot einen ganzen Nackt-Kalender heraus. Die Bombe ließ er am Dienstag platzen. „Bottass 2024“ heißt das gute Stück – also der Kalender. Und er tut Gutes.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Für jeden Kalender, der zum Preis von 20 Euro erworben wird, gehen fünf Euro an die „Movember“-Stiftung, die sich unter anderem der Vorbeugung von Prostatakrebs verschrieben hat. Wer helfen will und zeitgleich gerne nackige, finnische Männer über dem Bett hängen hat: feel free!