In der Formel 1 ist er längst Kult. Valtteri Bottas gehört zu den wenigen Stars, die ihr Leben abseits der Strecke in vollen Zügen genießen. In den Sozialen Netzwerken lässt er seine Fans daran teilhaben – und sorgt immer wieder für Highlights.

Einmal mehr lässt der Star-Pilot der Formel 1 seine Fans im Netz ausrasten. Ein Nacktfoto von „Badass Bottas“ sorgt jetzt für den nächsten Wirbel.

Formel 1: Valtteri Bottas lässt Fans ausrasten

Es gab Zeiten, da wurde Valtteri Bottas als stiller Finne und etwas langweilig wahrgenommen. Als brave Nummer 2 hinter Superstar Lewis Hamilton gehörte ihm bei Mercedes mehr Schatten als Rampenlicht. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nach einer irren Image-Veränderung kommt der 33-Jährige jetzt regelmäßig aus sich heraus – und die Fans lieben es.

Mit Vokuhila, eigener Biermarke und Cocktails schlürfen am Strand zeigt Bottas, was für ein verrückter Typ die ganze Zeit in ihm schlummerte. Obwohl er heute nicht mehr um die Podestplätze mitfährt, ist er populärer denn je. Nicht zum ersten Mal sorgt er jetzt mit einem Nackfoto im Netz für Lacher.

Bottas wieder nackt im Netz

Sein nackter Radschlag Anfang 2022 ist unter Fans legendär. Seither hatte der F1-Pilot noch einige weitere Male die Hüllen fallen lassen – und tut es jetzt wieder. Zum „Mittsommer“-Fest, in Finnland ein großer Feiertag, grüßt er seine Anhänger einmal mehr mit nacktem Gesäß.

„Happy Midsummer“, wünschte er seinen Instagram-Follower und präsentierte ein Foto, auf dem er in seinem Heimatland gerade splitterfasernackt in einen See läuft. Die Reaktionen: einmal mehr Begeisterung. „Typisch Valtteri“, schreiben die Fans und lachen sich schlapp.

Auf der Rennstrecke ist der Alfa-Romeo-Pilot als nächstes in Spielberg gefordert. Am kommenden Wochenende macht die Formel 1 Halt in Österreich. Ob Valtteri Bottas seine Fans dann auch mal wieder auf der Piste beeindrucken kann?