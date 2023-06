Es hilft nichts außer zu warten. Mick Schumacher muss jede Menge Geduld mitbringen, ehe er wieder einen Stammplatz in der Formel 1 hat. Für ihn geht es in diesem Jahr darum, als Ersatzfahrer von Mercedes zu glänzen, um ein neues Team zu finden.

Dabei hält der Deutsche stets Augen und Ohren nach Möglichkeiten bei den übrigen Rennställen offen. Bisher nicht vergeben für 2024 ist der 2. Platz bei Alfa Romeo. Formel-1-Pilot Guanyu Zhou äußert sich nun zu seiner Zukunft.

Formel 1: Alfa fährt hinterher

Zhou fliegt bisher unter dem Radar. Der junge Chinese feierte eine solide Debüt-Saison, in diesem Jahr will aber nicht wirklich etwas gelingen. Das liegt allerdings weniger an ihm, denn an seinem Auto. Der Alfa-Romeo-Bolide weißt zu viele Schwachstellen auf – besonders in Sachen Top-Speed auf den Geraden.

++ Bahnt sich ein Verstappen-Hammer an? Red-Bull-Chef mit deutlichen Aussagen ++

So konnte er bisher lediglich zwei Mal in die Punkte fahren – in Australien und in Spanien. Angesichts auf dem Tableau schwach erscheinender Ergebnisse würde sich der ein oder andere vielleicht Sorgen um seine Zukunft in der Formel 1 machen. Anders aber Zhou.

Bleibt Zhou?

„Natürlich würde ich gerne zeigen, was ich mit meiner Erfahrung im Auto vom letzten Jahr tun könnte, ich denke, ich würde damit immer um Punkte kämpfen“, so Zhou im Gespräch mit dem „Motorsport Magazin“. Anders als Fans und Leute außerhalb, sehe im Team jeder, dass er sich verbessere.

Dementsprechend optimistisch ist er auch, trotz auslaufenden Vertrags auch im kommenden Jahr Teil von Alfa Romeo zu sein. „Das Team ist ziemlich zufrieden mit dem Job, den wir machen. Natürlich ist die Performance insgesamt nicht gut genug, aber die Leute hier sehen, was ich leiste“, sagt der Chinese.

Formel 1: Kein Platz für Schumacher?

Geht es nach ihm, bleibt er auch in Zukunft Teil der Alfa-Familie. „Ich plane also definitiv auch langfristig bei Alfa Romeo zu bleiben“, sagt Zhou. Da Valtteri Bottas über einen mehrjährigen Vertrag verfügt, ist davon auszugehen, dass in diesem Fall kein Platz frei wäre.

Weitere Nachrichten für dich:

Schlechte Nachrichten für Mick Schumacher, der auf einem heißen Fahrermarkt im Sommer nur wenige realistische Optionen hat, unterzukommen. Aktuell scheint vor allem Mercedes-Werksteam Williams eine der wahrscheinlichsten Option für seine Formel-1-Zukunft.