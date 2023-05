Formel 1: Pilot mit Ansage vor Miami-GP – „Noch eine Rechnung offen“

Die Formel 1 macht am kommenden Wochenende zum zweiten Mal in der Geschichte Halt in Miami. Nachdem das letztjährige Debüt-Rennen ein voller Erfolg war, fahren Max Verstappen und Co. auch dieses Jahr wieder in der US-amerikanischen Metropole. Viele Fahrer freuen sich auf dieses Renn-Highlight.

Ein Formel-1-Pilot ist für das kommende Wochenende besonders motiviert. Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou musste den Großen Preis von Miami im letzten Jahr früh beenden. Dies soll sich dieses Jahr ändern.

Formel 1: Extra-Motivation für Zhou

Der Große Preis von Miami war für Guanyu Zhou bereits nach sechs Runden beendet. Der Chinese musste sein Auto aufgrund eines Wasserlecks frühzeitig abstellen und konnte nicht weiter fahren. Sein Arbeitstag beim Debüt-Rennen in Miami war ziemlich kurz. Mit Blick auf den diesjährigen Großen Preis von Miami ist der 23-Jährige deswegen besonders motiviert.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

„Ich habe noch eine Rechnung aus dem letzten Jahr offen“, so der Rennfahrer. „Deswegen bin ich noch mehr motiviert, ein gutes Ergebnis für das Team heimzufahren“, ergänzte Zhou. Eine klare Kampfansage von dem jungen Piloten, der seit 2022 in der Königsklasse des Motorsports an den Start geht. Zuvor fuhr er drei Jahre in der Formel 2.

++ Formel 1: Er verkündet es selbst – Sebastian Vettel kehrt auf Rennstrecke zurück ++

Nach einem durchwachsenen letzten Debüt-Jahr möchte der Chinese in der laufenden Saison weitere Schritte nach vorne machen und mehr Punkte einholen. Im vergangenen Jahr kam er auf lediglich sechs Punkte. Sein Teamkollege Valtteri Bottas brachte es auf 49 Punkte. In der Konstrukteurswertung belegte Alfa Romeo so Platz sechs.

Bitterer Saison-Start

Doch bei all den Erwartungen auf eine bessere Formel-1-Saison war der Start in das neue Jahr nicht wirklich zufriedenstellend. Valtteri Bottas kam in Bahrain auf Platz acht ins Ziel, Zhou in Australien auf Rang neun. Mehr als diese sechs Punkte gab es für Alfa Romeo in dieser Saison noch nicht. Besonders bitter war das vergangene Rennwochenende in Baku. Beim Großen Preis von Aserbaidschan kam Zhou nicht ins Ziel und Bottas belegte Rang 18. „Es ist eine neue Rennwoche und wir haben die Möglichkeit, alles besser zu machen, nachdem Baku nicht wirklich unser Wochenende war“, erklärte Zhou mit Blick auf den Großen Preis von Miami.

Weitere News:

Für Zhou, Bottas und Alfa Romeo geht es in Miami also darum, auf das schlechte Wochenende in Baku zu reagieren und so richtig in die Saison zu starten. Die Ziele des Sauber-Teams sind groß, die Leistungen in diesem Jahr noch nicht wirklich. Das kann sich in den kommenden Wochen jedoch schnell ändern. An der Motivation der Fahrer scheint es indessen nicht zu liegen.