Bei allen Rennen in diesem Jahr musste Mick Schumacher bislang nur zu sehen. Der Deutsche ist nämlich Reservefahrer bei Mercedes und kann nur bei einem Ausfall von Formel-1-Star Lewis Hamilton oder George Russell eingesetzt werden.

Doch nun darf sich der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher freuen. Denn er wird am Steuer eines Mercedes-Boliden sitzen, den sein Vater bereits in der Motorsport-Königsklasse fuhr.

Formel 1: Mick Schumacher voller Vorfreude

Jedes Mal lockt das Goodwood Festival of Speed zahlreiche Fans an. Schließlich werden zahlreiche legendäre Fahrzeuge und auch Fahrer vor Ort sein. Darunter auch Mick Schumacher, der in einem Formel-1-Auto fahren wird. Es wird kein aktuelles Fahrzeug der Motorsport-Königsklasse sein, sondern eins, mit dem sein Vater Michael Schumacher fuhr.

Auch interessant: Formel 1: Heftiger Zoff um Ex-Fahrer – „Ihm muss mal auf die Fresse gehauen werden“

Am Samstag und Sonntag (24. und 25. Juni) wird der Deutsche beim Festival in Goodwood Demofahrten mit dem W02 absolvieren. Es war das zweite Auto, das Mercedes nach der Übernahme von Brawn GP am Ende der Saison 2009 als Werksteam entwickelt hat. Neben Michael Schumacher fuhr auch Nico Rosberg damals im Boliden der Silberpfeile.

Mick Schumacher freut sich, dass er nun nach Barcelona, als er schon einige Testfahrten machen durfte, wieder im Cockpit sitzen wird. „Es wird spektakulär, das Auto meines Vaters, den 2011er W02, zu fahren, auch wenn es nur kurze Stints sein werden. Es ist großartig, die Chance zu haben, diese Generation von Autos kennenzulernen. Dass er dieses Auto gefahren hat, macht es für mich noch spezieller, das weckt viele Emotionen.“

Auch Sebastian Vettel am Start

Es wäre aber nicht das erste Mal für den Youngster, dass er in einem der Autos seines Vaters fahren darf. Neben mehreren Ferraris, in der die Formel-1-Legende zahlreiche Titel gewann, fuhr Mick Schumacher auch in einem legendären Benetton. „Aber es wird das erste Mal sein, dass ich einen Mercedes fahre, und ich bin mir sicher, dass ich unter dem Helm ein breites Grinsen haben werde“, so der 24-Jährige.

Mehr News für dich:

In Goodwood wird Mick Schumacher aber nicht der einzige Deutsche aus der Motorsport-Königsklasse sein. Auch Sebastian Vettel, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendete, wird in einem Williams FW14B und einem McLaren MP4/8 mit nachhaltigem Kraftstoff dabei sein. Eine tolle Gelegenheit für die beiden Freunde, sich endlich wiederzusehen.