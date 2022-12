Formel 1 macht es offiziell! Fans rasten aus – „Bitte lasst es sein“

In der kommenden Saison in der Formel 1 wird vieles anders sein. Nicht nur viele Cockpits werden neu besetzt – es wird auch ein paar Rennen mehr geben als bisher. Nun kommt sogar noch eine weitere Neuerung hinzu.

Anders als in der abgelaufenen Formel-1-Saison wird es 2023 noch mehr Sprintrennen im Kalenderjahr geben. Doch wollen die Fans das überhaupt sehen? Die ersten Reaktionen sprechen eine eindeutige Sprache.

Formel 1: Mehr Sprintrennen 2023

Während die FIA in den letzten beiden Saisons die Sprintrennen noch auf drei Wochenenden beschränkt hat, wird es 2023 erstmals sechs Ausgaben des Sprintrennens geben. In der vergangenen Saison wurden diese in Imola, Spielberg und Sao Paulo ausgetragen. Im kommenden Jahr sind dann Aserbaidschan, Österreich, Belgien, Katar, die USA und Brasilien dran. Das bestätigte die Formel 1 am Mittwoch (07. Dezember) über Twitter.

Die Sprintrennen wurden 2021 in der Königsklasse des Motorsports eingeführt. Auf 100 Kilometern Strecke wird die Startaufstellung des Racing-Sonntag entschieden. Das Qualifying findet an den Rennwochenenden mit Sprintrennen dann vorgezogen bereits freitags statt.

Formel 1: Fans nicht begeistert von der Neuerung

Schon in der Vergangenheit waren die Sprinterrennen bei den Fans, Teams und Fahrern der Formel 1 nicht das beliebteste Format. Sergio Perez meinte bereits vor zwei Jahren: „Ich denke, der Sprint ist für die Fans genauso langweilig wie für uns Fahrer. Im Grunde bringt das überhaupt nichts“. Diese Meinung wird auch deutlich, wenn man unter der offiziellen Twitter-Ankündigung der Formel 1 in die Kommentarspalte blickt.

„Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass ich keine Sprintrennen brauche“, schreibt so beispielsweise ein Fan. „Bitte lasst es sein“, ergänzt ein anderer. Ein dritter User wird noch deutlicher: „Ich hasse, hasse, hasse Sprintrennen. Sie ruinieren das Rennwochenende“.