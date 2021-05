Formel 1 – Spanien-GP: Vettel-Boss legt sich weiter mit FIA an – DAS ist sein Ziel

Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. An diesem Wochenende sind Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. beim Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefordert.

Nach drei Rennen stehen sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher in der Formel 1 noch ohne Punkte da. Beim Spanien-GP soll es gerade für Vettel endlich wieder bergauf gehen.

Formel 1 – Spanien-GP im Live-Ticker!

Kann Sebastian Vettel mit dem Upgrade endlich seine ersten Punkte für Aston Martin einfahren? Gelingt Mick Schumacher das nächste Überholmanöver und wie geht es im Kampf um den WM-Titel weiter?

Alle Fragen und Antworten rund um den Spanien-GP in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

-------------------------------------------

Formel 1 – Spanien-GP: Der Zeitplan

1. Freies Training, Freitag 11.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 15 Uhr

3. Freies Training, Samstag 12 Uhr

Qualifying, Samstag 15 Uhr

Rennen, Sonntag 15 Uhr

-------------------------------------------

10.45 Uhr: Vor dem Spanien-GP berichtet Sport 1, dass Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll weiter Druck auf die FIA mache. Er wolle mehr Freiheiten erwirken, um das Auto von Sebastian Vettel besser zu machen. Nach Expertensicht sei das aber ein sinnloses Unterfangen.

10.30 Uhr: In gut einer Stunde heulen zum ersten Mal die Motoren auf. Wir schauen gespannt auf das 1. Freie Training beim Spanien-GP.

09.55 Uhr: In Barcelona werden am Rennsonntag übrigens rund 1000 Fans den Fahrern von der Haupttribüne aus zujubeln dürfen: 1000 „Mitglieder des Circuit de Barcelona-Catalunya“ heißt es.

08.47 Uhr: Mick Schumacher trumpfte in Portugal mächtig auf, überholte sogar Nicholas Latifi im Williams. Dafür wurde er mächtig gefeiert. Von einem Ex-F1-Piloten kommt jetzt aber schnell eine Warnung. Hier erfährst du mehr!

Mick Schumacher freut sich auf seinen ersten Formel 1-Auftritt in Barcelona. Foto: imago images/Motorsport Images

08.23 Uhr: Für Sebastian Vettel gibt es vor dem Rennen in Barcelona gute Nachrichten. Sein Aston Martin bekommt neue Teile für den Unterboden – das Kernproblem des Boliden. Alles dazu liest du hier!

Freitag, 07.52 Uhr: Die drei Kernfragen des Wochenendes:

Kann Sebastian Vettel mit seinem Aero-Update endlich in die Punkte fahren?

Bestätigt Mick Schumacher seine starke Leistung auch in Barcelona?

Der große Kampf zwischen Red Bull und Mercedes: Wer ist in Spanien vorne?

Freitag, 07.15 Uhr: In Portugal konnte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes wieder gewinnen, Sebastian Vettel ging mal leer aus und Mick Schumacher jubelte über sein erstes Überholmanöver. Den gesamten GP findest du hier nochmal zum Nachlesen!

Freitag, 07.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Spanien! Eine Woche nach dem Portugal-GP geht es schon an diesem Wochenende in Barcelona weiter.