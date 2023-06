In der Formel 1 steht Sergio Perez mit dem Rücken zur Wand. Statt mit Verstappen auf Augenhöhe zu kämpfen, erlebt der Mexikaner bislang eine Saison zum Vergessen. Kürzlich wurde er sogar vom eigenen Team angezählt – hinter ihm bringt sich Reservefahrer Daniel Ricciardo schon in Position.

Perez steht in der Pflicht zu liefern, sonst könnte er sein Cockpit verlieren. Da hilft es ihm überhaupt nicht, dass er nun mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen hat. Den Medientag am Donnerstag musste er sausen lassen – der Start beim Qualifying am Freitag wird zum Wettlauf gegen die Zeit.

Formel 1: Perez mit gesundheitlichen Problemen

Traditionell wird das Rennwochenende am Donnerstag mit dem Medientag eingeläutet. Doch bei den Pressekonferenzen vor dem Großen Preis von Österreich fehlte ein prominentes Gesicht. Red-Bull-Pilot Sergio Perez war nicht aufzufinden. Sein Rennstall klärte auf: Dem Mexikaner geht es nicht gut.

„Checo hat sich gestern Abend unwohl gefühlt und ruht sich heute aus, um für das Rennen am Wochenende in bestmöglicher Verfassung zu sein“, teilte Red Bull Racing mit. Für Sergio Perez kommt das zur Unzeit. Gerade jetzt, wo er unter immensem Druck steht, kämpft er mit seiner Gesundheit.

Verpasst Perez Qualifying und Rennen?

Weil Österreich ein Sprint-Wochenende ist, findet das Qualifying für das Rennen bereits am Freitag statt. Ob er das fit absolvieren kann, steht in den Sternen. Vielmehr sorgen sich einige nun, ob Perez überhaupt antreten kann. Werden die gesundheitliche Probleme in den nächsten Stunden nicht besser, könnte sogar ein Ausfall drohen.

Kann Perez nicht beim Qualifying antreten, wäre er auch für das Rennen am Sonntag nicht einsatzberechtigt. Nur den Sprint der Formel 1 am Samstag dürfte er fahren. Für Daniel Ricciardo wäre es die Gelegenheit, ein Ausrufezeichen zu setzen und sich im Duell mit Perez um den Stammplatz bei Red Bull einen Vorteil zu verschaffen. Der Mexikaner dürfte das mit allen Mitteln verhindern wollen.