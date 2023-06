Eigentlich haben die Formel-1-Fans schon fast keine Hoffnungen mehr, dass es in diesem Jahr wieder spannender wird. Schließlich holt Red-Bull-Pilot Max Verstappen einen Rennsieg nach dem anderen und ist nicht zu stoppen. Wenn da nicht Mercedes wäre…

Der einstige Weltmeister-Rennstall hat nach einem sehr schwachen Start wieder in die Spur zurückgefunden. Mit den Aussagen von Teamchef Toto Wolff könnte man jetzt meinen, dass das Formel-1-Team noch in diesem Jahr Red Bull entthrone Vor allem Lewis Hamilton wird genau hinhören.

Formel 1: Mercedes-Hammer?

„Ist er überhaupt noch zu schlagen?“, werden sich viele Formel-1-Fans fragen. Sechs von acht Rennen hat Max Verstappen in diesem Jahr gewonnen. In den beiden anderen Grands Prix war sein Teamkollege Sergio Perez der Schnellste. Red Bull ist auch in diesem Jahr wieder eine Macht.

Auch interessant: Formel 1: Harter Rückschlag für Alonso! DAS ist besonders bitter für den Aston-Martin-Star

Aber in den vergangenen Rennen holte die Konkurrenz wieder auf. Aston Martin und Mercedes sind wieder etwas näher gekommen. Das zeigen nicht nur die Zahlen. Daher hofft man bei den Silberpfeilen, den Brause-Rennstall noch in diesem Jahr einholen zu können.

„Ich sage es auch intern immer wieder: Es gibt keinen Grund dafür, dass es nicht schon diese Saison passiert, solange wir in der Lage sind, unser Auto weiter zu verbessern“, sagte Technikchef James Allison im Interview mit „Auto, Motor und Sport“. „Die Herausforderung ist, das zu schaffen und gleichzeitig genug Wissen aufzubauen, damit wir es nächste Saison von Anfang an können.“

Wolff optimistisch

In der WM-Wertung ist Verstappen auf dem besten Weg, den dritten Formel-1-Titel hintereinander einzufahren. Nach einem schwachen Start konnte Mercedes aber auf der Strecke mit Updates wieder den Abstand immerhin etwas verkürzen.

„Wir haben ermutigende Anzeichen von unserem Update-Paket gesehen“, blickte Teamchef Toto Wolff auf das Kanada-GP zurück. In Montreal konnte Lewis Hamilton einen starken dritten Platz einfahren.

Mehr News für dich:

In der Konstrukteurs-Wertung liegt Mercedes mit 154 Punkten hinter Red Bull zurück. Verstappen führt die Gesamtwertung der Fahrer mit 69 Zählern vor Sergio Perez an. Hamilton ist auf Platz vier hinter Aston-Martin-Star Fernando Alonso. Und Teamkollege George Russell ist Sechster. Ob sich das in der zweiten Saisonhälfte ändern wird, zeigt sich dann. Sowohl Hamilton als auch Alonso träumen von einem Rennsieg, um Red Bull in dieser Saison endlich mal schlagen zu können.