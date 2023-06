Formel 1: Star-Pilot spricht plötzlich über Karriereende – „Wäre ein Traum“

Im Eiltempo schreitet die Formel 1 auf die „Silly Season“ zu. Jene Zeit des Jahres, an dem der Fahrermarkt verrückt spielt und die Gerüchte nur so aus dem Boden sprießen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass Daniel Ricciardo in diesem Jahr Teil dieser Gerüchte sein wird.

Der Australier erlebte in den letzten Jahren einen steilen Absturz. Einst ein gefeierter Star der Formel 1 muss der Red-Bull-Ersatzfahrer um den Fortbestand seiner Karriere bangen. Doch ergibt sich die passende Gelegenheit überhaupt?

Formel 1: Ricciardo aussortiert

Ricciardo stand im vergangenen Jahr im Schatten einer der größten Schlammschlachten, die es in der Motorsport-Königsklasse je gab. Um sich die Dienste von Oscar Piastri zu sichern, zog McLaren gegen Alpine sogar vor Gericht! Als der Rennstall grünes Licht bekam, war Ricciardos Zeit abgelaufen.

++ Hülkenberg-Hammer? Insider mit deutlicher Forderung an den Haas-Piloten ++

Schnell wurde klar, wie es für ihn weitergeht: McLaren setzte den 33-Jährigen trotz gültigen Vertrags vor die Tür. Einen Stammplatz in der Formel 1 konnte er in der Folge nicht ergattern, stattdessen kam er als Ersatzfahrer bei Red Bull unter.

Kampf oder Karriereende

Stets hatte er betont, ins Grid zurückkehren zu wollen – wenn die Bedingungen passen. Ein Engagement bei einem Hinterbänklerteam der Formel 1 schließt er gänzlich aus. Sein größter Traum im Herbst seiner Karriere: Noch mal für Red Bull fahren.

„Ehrlich gesagt wäre es ein Traum für mich, meine Karriere hier zu beenden“, sagte Ricciardo gegenüber ESPN. „Aber wir werden sehen. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen hocharbeiten müssen“, so der Australier.

Formel 1: Das sind Riccardos Optionen

Neben Red Bull wäre natürlich Alpha Tauri eine Option, sollte Nyck de Vries nicht nachhaltig überzeugen. Dann könnte Ricciardo vielleicht noch in diesem Jahr einspringen und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Weite Nachrichten für dich:

Denkbar auch, dass Red Bull Ricciardo als Option für die Nummer 2 hinter Max Verstappen sieht. Schließlich blieben die Leistungen von Sergio Perez zuletzt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wo in der Formel 1 ansonsten noch Türen aufgehen, wird die „Silly Season“ zeigen.