Formel 1: Verstappen wird zurückgepfiffen! Red Bull knallhart – „Du machst das nicht!“

In der Formel 1 fährt Max Verstappen derzeit allen davon. Zu gerne hätte er auch den Deutschen mal wieder gezeigt, was eine Harke ist. Doch einen Deutschland-GP gibt es nicht – und nun wurde ihm auch die Teilnahme an einem Kult-Event in der Bundesrepublik verboten.

Nur zu gerne, das verrät der Weltmeister der Formel 1 jetzt, hätte er im September die Nordschleife unsicher gemacht. Doch als er für die „12 Stunden vom Nürburgring“ zusagen wollte, wurde er von seinem Team zurückgepfiffen. Nürburgring-Verbot für Verstappen!

Formel 1: Verstappen kriegt Nürburgring-Verbot

Mit riesiger Vorfreude warten die deutschen Motorsport-Fans auf das Event auf der Traditionsstrecke. Mit Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo haben bereits zwei F1-Stars zugesagt – und fast wäre mit Max Verstappen sogar der amtierende Weltmeister gekommen.

Der Niederländer verriet nun, Red Bull um Erlaubnis gebeten zu haben, am Show-Event in der Eifel teilnehmen zu dürfen. Doch das Team – oder besser: Motorsportberater Helmut Marko – erteilte Verstappen Nürburgring-Verbot. „Ich wollte es machen, aber Helmut hat es mir nicht erlaubt“, gesteht der 25-Jährige.

„Ich hätte es auf jeden Fall probiert“

„Nein, nein, nein, du machst das nicht!“, habe Marko überdeutlich gesagt. Den Grund verriet Verstappen auch. Er wäre im Formel-1-Demo-Auto durch die legendäre „Grüne Hölle“ geheizt. Die Sorge des Rennstalls war, dass er es auf den Streckenrekord abgesehen haben könnte. Das Risiko, sich beim Herauskitzeln des Maximums auf dieser wahnsinnig anspruchsvollen Strecke zu verletzten, war Red Bull zu groß.

Aber das hätte Verstappen doch sowieso nicht gewagt, oder? „Ich hätte es auf jeden Fall probiert“, grinst er. Helmut wusste, dass ich versuchen würde, bis ans Limit zu gehen.“