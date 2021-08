Formel 1: Fiese Breitseite gegen Sebastian Vettel! Diese Worte müssen für ihn wie ein Schlag ins Gesicht sein

In der Formel 1 hat Sebastian Vettel es aber auch nicht leicht.

In den vergangenen Jahren erlebte der viermalige Weltmeister in der Formel 1 eine Seuchensaison nach der anderen. Bei Ferrari war Sebastian Vettel 2015 euphorisch gestartet, musste in jüngerer Vergangenheit aber einen Rückschlag nach dem anderen einstecken.

Formel 1: Sebastian Vettel und das Ferrari-Desaster

Nach der vergangenen Saison trennten sich die Wege von Sebastian Vettel und Ferrari. Der 34-Jährige geht in dieser Saison der Formel 1 für Aston Martin an den Start.

Es scheint, als würde die Scuderia dem Spitzen-Piloten keine Träne nachweinen. Ganz im Gegenteil: Bei Ferrari ist man offenbar froh, dass man das Missverständnis Sebastian Vettel ein für alle Mal los ist und mit Carlos Sainz jr. einen hochtalentierten Nachfolger gefunden hat.

In der Formel 1 geht es für Sebastian Vettel bei Aston Martin quasi so erfolglos weiter wie bei Ferrari. Foto: imago images/Motorsport Images

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

Über seine Vertragslaufzeit machte der Rennstall keine genaueren Angaben.

Formel 1: Ferrari ohne Sebastian Vettel glücklich

„Ich bin überglücklich“, sagt Scuderia-Teamchef Mattia Binotto: „Wir haben das beste Fahrer-Duo der gesamten Formel 1.“

Diese Ausführungen wirken auf Sebastian Vettel womöglich wie ein Schlag ins Gesicht. Binotto weiter: „Wir wussten immer schon, dass Charles Leclerc ein hervorragender Fahrer ist. Er verbessert sich sogar noch, was uns sehr glücklich macht. Und jetzt hat er mit Carlos Sainz einen Fahrer an der Seite, der sich bestens ins Team integriert und sich ebenfalls von Rennen zu Rennen steigert.“

Binotto schwärmt förmlich von der neuen Konstellation: „Carlos treibt Charles regelrecht zu Höchstleistungen an.“

Ferrari kommt in der Formel 1 auf Touren

In den vergangenen Saisons der Formel 1 hatte es bei Ferrari regelmäßig geknirscht, weil Superstar Sebastian Vettel nicht die erhofften Erfolge einfuhr und Youngster Leclerc plötzlich überzeugte. Das sorgte für interne Querelen – vor allem bei der Frage nach der Nummer 1 im Team.

Diese Querelen gehören bei der Scuderia nun der Vergangenheit an. Bei Ferrari herrscht mittlerweile Friede, Freude, Eierkuchen. Und auch auf der Strecke läuft es in dieser Saison der Formel 1 plötzlich rund.

In der Formel 1 läuft es bei Ferrari wieder besser. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Von Rennen zu Rennen steigert die Scuderia sich. Bei den beiden vergangenen Rennen in Großbritannien und Ungarn schaffte Ferrari es sogar jeweils aufs Podium.

Was jetzt noch fehlt: ein Grand-Prix-Sieg in der Formel 1. Wie praktisch, dass schon am 12. September der Heim-GP in Monza ansteht. Sollte Ferrari dann tatsächlich jubeln, wären die Seuchenjahre mit Sebastian Vettel ein für alle Mal vergessen.

Formel 1 tourt durch Europa

In den kommenden drei Wochen dürfen die Fans der Formel 1 sich auf drei Rennen in Europa freuen. Die Königsklasse macht in Belgien, Holland und Italien Halt.