Formel 1: Drastische Ansage von F1-Boss! Droht den Fans jetzt DAS?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 hat ihren Kern in Europa, doch mittlerweile sind die Rennen in der ganzen Welt verteilt.

Für Fans in Europa klingt die Aussage von Formel 1-Boss Stefano Domenicali da schon wie eine Drohung. Geht es Traditionsstrecken wie Monaco oder Monza jetzt an den Kragen?

Formel 1-Boss plant drastische Änderung im Kalender

„Ich kann weniger Rennen in Europa vorstellen, dafür mehr in den USA, mehr im Nahen Osten und mehr in Asien“, erklärte F1-Chef Stefano Domenicali gegenüber der Zeitschrift GQ. Der frühere Ferrari-Boss will die Formel 1 weltweit besser vermarkten.

„Das ist etwas, das zur Entwicklung eines Business gehört, und das ist Entertainment“, so Domenicali, nach dessen Aussagen der Gang weg aus Europa weiter zunehmen dürfte.

Formel 1: Die Rennen 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Türkei (Istanbul)

10. Oktober – Japan (Suzuka) (abgesagt, Nachfolger offen)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne) (abgesagt, Nachfolger offen)

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Viel von Tradition hält der Italiener offenbar nicht. „Wer nach der Tradition lebt, lebt nicht lange. Wir müssen ein Fundament für die Zukunft schaffen“, macht Domenicali klar. Klingt so, also könnte es Strecken wie Monaco, Spa oder Monza bald an den Kragen gehen.

F1-Boss treibt die Globalisierung voran. Foto: imago images/LaPresse

Monza beispielsweise sei zwar einzigartig, „aber auch sie müssen in die Zukunft investieren“, so der Formel 1-Boss. „Du musst dich anpassen. Und der positive Druck, den die Newcomer in das System bringen, ist toll“, findet er.

Dass er gerade europäischen Formel 1-Fans damit ins Bein schneiden könnte, glaubt Stefano Domenicali nicht.

Formel 1: Kalender wird ständig verändert

In der aktuellen Saison sind von 23 Rennen noch 15 in Europa geplant. Allerdings ist durch die Corona-Pandemie der Kalender häufig durcheinandergewirbelt worden, eigentlich waren weniger geplant. Erst gerade musste der Japan-GP abgesagt werden.

Im kommenden Jahr wird es ein weiteres Rennen in den USA geben. Miami erhielt den Zuschlag und unterschreibt ab 2022 einen Vertrag für zehn Jahre. (fs)