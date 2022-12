Formel 1: Nach Vettel-Ende – Aston Martin macht deutliche Ansage

Das Kapitel Formel 1 ist für Sebastian Vettel beendet. In der kommenden Saison werden viele Fans den vierfachen Weltmeister nicht mehr im Auto von Aston Martin sehen.

Nach dem Karriereende des Deutschen hat Aston Martin jetzt eine deutliche Kampfansage an die Formel-1-Konkurrenten gemacht. Wird der Rennstall in 2023 ausgerechnet nach Vettels Racing-Ende alle überraschen?

Formel 1: Aston Martin macht Ansage

Den Platz von Sebastian Vettel wird eine andere Formel-1-Legende einnehmen: Fernando Alonso. Der Spanier kommt von Alpine und zu Aston Martin. Mit ihm will der Rennstall jetzt so richtig angreifen.

Denn Aston Martin verfolgt mit seinem 2023er Auto eine „sehr aggressive Entwicklungsstrategie“, nachdem es in der vergangenen Saison starke Fortschritte gemacht hat, erklärt der technische Direktor Dan Fallows. Der AMR22 begann die abgelaufene Saison mit einem sehr langsamen Tempo – zur Verwunderung von Aston Martin. Zum Ende gab es dann aber einen deutlichen Aufschwung.

30 der 55 Punkte holten Vettel und Lance Stroll in den letzten Sechs Rennen. Laut Follows sind das gute Vorzeichen für 2023. „Das war ein wichtiger Faktor, um unser Vertrauen für das nächste Jahr aufzubauen“, sagte Fallows gegenüber dem Portal „Racer.com“. „Wir haben das Jahr eindeutig mit einem Auto begonnen, das nicht dort war, wo wir es haben wollten, und wir haben diese Entwicklung gezeigt – besonders in der zweiten Hälfte der Saison haben wir die Designprinzipien, die wir eingeführt haben, und einige davon wirklich demonstriert Unsere Philosophien zahlen sich aus und werden sich auszahlen.“

Aston Martin verspricht „sehr aggressive“ Entwicklung

Fallows sagt, dass sich das neue Auto deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden wird, da der ehemalige Aerodynamik-Chef von Red Bull nach seinem Eintritt im April an seinem Design mitgewirkt hat.

„Es gibt eine Grenze dessen, was wir mit den aktuellen Regeln tun können. Neue Autos müssen den Test meiner Kinder bestehen, also wenn ich sie meinen Kindern vorstelle und sie sagen, sie sehen anders aus, dann sehen sie anders aus; Sie sagen immer, sie sehen gleich aus, aber im Rahmen der Regeln, die wir dann haben, gibt es signifikante Unterschiede zu AMR23“, so Fallows.

Auch Teamchef Mike Krack zeigt sich trotz des enttäuschenden 7. Platzes in der Konstrukteurswertung positiv. „Ich denke, es ist eine sehr beeindruckende Erholung“, sagte Krack. „Man kann deutlich sehen, welche Auswirkungen es hat, wenn Leute wie Dan hinzukommen und andere sich bereits unter die Leute hier mischen. Ich denke, wir haben viel Schwung und sie spüren diesen Geist, wenn sie hierherkommen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass wir diesen Weg fortsetzen können, also wirklich alles gut.“