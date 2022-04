Formel 1: Sebastian Vettel vor Karrierenende? Diese Worte bereiten Fans Sorgen

Über das Karriereende von Sebastian Vettel wird schon wieder heftig diskutiert. An die Erfolge früherer Tage in der Formel 1 kann er auch in diesem Jahr nicht anknüpfen.

In diesem Jahr könnte Sebastian Vettel endgültig Schluss machen. Ein Experte zweifelt an seiner Motivation weiter in der Formel 1 zu fahren.

Formel 1: Macht Vettel nach der Saison Schluss?

Im Auto saß Vettel in diesem Jahr nur bei den Tests vor der Saison. Bei den ersten beiden Rennen fiel Vettel wegen Corona aus, doch die Ergebnisse machten dem 34-Jährigen nicht gerade Lust auf eine Rückkehr.

Nach zwei GPs steht Aston Martin noch ohne Punkte da, der neuentwickelte Wagen ist eher ein Rückschritt als ein Schritt nach vorne. Um Siege wird Vettel damit auch in diesem Jahr wohl nicht mehr mitfahren.

------------------------------

Fakten zu Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

Seit 2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

In den ersten zwei Saisonrennen 2022 fehlte er wegen Corona und wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt.

-----------------------------------

„Das große Ziel ist natürlich klar. Wir wollen Fortschritte machen und gewinnen. Der Pfad, auf dem wir uns bisher bewegen sieht interessant aus. Die Zukunft wird davon abhängen, ob wir siegen können“, deutete Vettel schon vor der Saison an.

Sollte Aston Martin im Laufe der Saison also nicht noch riesige Fortschritte bei der Entwicklung machen und plötzlich doch ein konkurrenzfähiges Auto stellen, könnte Vettels Zeit nach der Saison schon vorbei sein.

Das neue Auto von Vettel sieht zwar schön aus, ist aber nicht schnell. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

------------------------------------------------

Mehr News aus der Formel 1:

-------------------------------------------------

Formel 1: Experten zweifel an Vettels Motivation

Formel-1-Experte Marc Surer stellte Vettels Zukunft jetzt bei Sport1 sogar schon infrage: „Sebastian Vettel weiß, dass sich der Erfolg mit Aston Martin nicht so schnell einstellen wird. Es spricht aber für seinen kämpferischen Charakter, dass er nach seiner Corona-Erkrankung in Melbourne zurückkommt, obwohl die Erfolgsaussichten gering sind. Doch wie lange bleibt er motiviert? Diese Frage kann nur er beantworten. Denn beweisen muss er nichts mehr.“

Auch Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko glaubt, dass die Motivation bei Vettel durch das schlechte Auto gesunken ist. „Zuerst muss Aston Martin ein wettbewerbsfähigeres Auto bauen. Denn wenn man außerhalb der Punkte fährt, dann ist die Motivation nicht die allergrößte“, sagte er gegenüber „formel1.de“.

+++ Formel 1: Traurige Nachricht! Red-Bull-Junior muss Saison krankheitsbedingt abbrechen +++

Wie lange Sebastian Vettel noch in der Formel 1 fährt, hängt also stark von der Entwicklung bei Aston Martin ab. Schon dieses Jahr könnte die Karriere des vierfachen Weltmeisters zu Ende gehen.

Formel 1: Hilft Vettel DAS weiter?

In Australien feiert Sebastian Vettel sein Comeback. Aufgrund von Corona musste er zwei Wochen pausieren. In dieser Pause hatte er aber Zeit für Training (Hier erfährst du mehr dazu!).(fs)