Formel 1: Traurige Nachricht! Red-Bull-Junior muss Saison krankheitsbedingt abbrechen

Sein Traum war die Formel 1 – auf dem Weg dorthin wurde Jonny Edgar jetzt durch eine Krankheit gestoppt.

Der Formel-3-Pilot und Nachwuchsfahrer von Red Bull muss die Saison vorzeitig beenden. Bei dem 18-Jährigen wurde die entzündliche Darmkrankheit Morbus Crohn diagnostiziert.

Formel 1: Traum vorerst geplatzt! Red-Bull-Nachwuchsfahrer muss Saison abbrechen

„Als Familie haben wir die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, dass ich die Formel-3-Meisterschaft 2022 nicht mehr bestreiten werde, bis es mir wieder gut geht“, teilte der Red-Bull-Junior auf seinem Instagram-Account mit.

Körperlich fühle er sich aktuell nicht in der Lage, weiterhin im Rennauto zu sitzen. Er wolle sich nun voll seiner Behandlung widmen und erst zurückkommen, wenn er wieder bei voller Gesundheit ist.

Sein Teammanager Giacomo Ricci erklärte: „Wir bedauern sehr, dass wir uns von Jonny Edgar verabschieden müssen und wünschen ihm eine möglichst schnelle Genesung. Seit Beginn der Saison war er durch körperliche Probleme geschwächt, aber er hat gekämpft wie ein Löwe. Er hat nicht aufgegeben und ist weiter Rennen gefahren.“

Red Bull meldete sich via Twitter ebenfalls zu Wort. Dort sendete das Team dem 18-Jährigen seine Unterstützung zu.

Formel 1: Edgar ist Red-Bull-Pilot

Seit 2017 ist Edgar Teil des Red-Bull-Nachwuchsprogramms. 2021 feierte er für Carlin sein Debüt in der Formel 3, 2022 sollte er eigentlich für Trident an den Start gehen. Beim Auftaktrennen in Bahrain (20. März) saß er noch im Auto und belegte den 11. Platz.

Ersetzt wird Edgar jetzt durch den Dänen Oliver Rasmussen, er wird in Imola (22. bis 24. April) am Steuer des Trident sitzen.

