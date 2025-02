Formel 1: RTL-Paukenschlag! Sender macht es offiziell

Jahrelang war die Formel 1 auf RTL eine feste Institution. Die Rennen beim Privatsender zu verfolgen gehörte für Fans zum Sonntag genauso dazu wie der Gang in die Kirche oder Sonntagsbraten. Dann jedoch verlor der Sender die Rechte an der Königsklasse.

Seither sind Motorsportfans in Deutschland vor allem auf Sky angewiesen. Doch wie schon im Vorjahr meldet sich RTL in Sachen Formel 1 (hier mehr zur Rennserie lesen) mit einem Paukenschlag zurück. Wie 2024 gibt es zumindest einige Rennen im Free-TV zu sehen.

Formel 1 wieder bei RTL

Die Rechte, alle F1-Rennen einer Saison zu zeigen, hat RTL verloren – und dürfte sie angesichts horrender Preise so schnell auch nicht zurückholen. Und trotzdem gibt es Grund zur Freude. Auch in diesem Jahr werden ausgewählte Rennen im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Das teilte RTL wenige Wochen vor dem ersten Rennen der neuen Saison jetzt mit. Wieder einmal kooperiert man mit dem Pay-TV-Sender Sky, der die Übertragungsrechte für Deutschland innehält. Insgesamt sieben Formel-1-Rennen können Fans 2025 somit sehen, ohne dafür zu bezahlen.

Darunter sind einige Rennen aus Europa. Die GPs aus Imola, Barcelona, Spa und Zandvoort sind auf RTL zu sehen. Dazu kommen auch noch die Events in Montreal und Las Vegas. Das erste RTL-Rennen der neuen Saison findet am 23. März in China statt.

Weitere Highlights warten

Doch damit nicht genug. Zudem verkündete der Sender, dass man außerdem elf Qualifyings und ein Sprintrennen zeigen werde. Von welchen Kursen RTL dann zusätzlich berichtet, bleibt zunächst allerdings unter Verschluss. Klar ist nur, dass man die Quali zum Jahresauftakt in Melbourne (15. März) zeigen wird.

RTL setzt für die Übertragung auf sein altbewährtes Team. So begrüßen Florian König und Laura Papendick als Moderatoren, während Heiko Wasser und Christian Danner gemeinsam mit Experte Günther Steiner kommentieren.