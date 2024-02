Formel 1: RTL lässt die Bombe platzen – Hammer-Comeback ist offiziell

Die neue Formel-1-Saison hat noch nicht einmal angefangen und dennoch gibt es tagtäglich jede Menge Hammer-News rund um die Motorsport-Königsklasse! Angefangen hatte es mit dem Aus von Günther Steiner bei Haas. Es folgte der Knall um Lewis Hamilton und Carlos Sainz und jetzt geht es in die nächste Runde.

Denn die Formel 1 wird, wie im vergangenen Jahr bereits bekannt wurde (hier mehr dazu), bei RTL im Free-TV zu sehen sein. Dafür hat der TV-Sender nun weitere Mega-News verkündet.

Formel 1: RTL verkündet Hammer-Comeback

Die Zeiten, als die Formel 1 an jedem Wochenende bei RTL lief, sind bereits seit mehreren Jahren zu Ende. Schließlich schnappte sich Sky die Rechte an der beliebtesten Motorsport-Rennserie. Für 2024 gibt es aber die spektakuläre Rückkehr ins Free-TV. Dafür setzt der Sender auf sein bewährtes Personal.

An den Rennwochenenden in diesem Jahr werden die Rennen, Qualifyings und Sprints wie auch schon in der Vergangenheit von Heiko Wasser und Christian Danner kommentiert. Der ehemalige Pilot fuhr bereits mehrere Jahre in der Motorsport-Königsklasse und ging auch in der DTM an den Start.

Ab dem Bahrain-GP werden Florian König und Laura Papendick die Moderation übernehmen. Kai Ebel, der das RTL-Gesicht für die Formel 1 ist, wird als Streckenreporter in der Boxengasse im Einsatz sein.

„Absolutes Highlight-Recht“

„Die Formel 1 ist für uns ein absolutes Highlight-Recht. Die 30-jährige Erfolgsgeschichte bei RTL ist unmittelbar mit Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner verknüpft. Zusammen mit Laura Papendick haben wir das perfekte Grid für unsere Motorsport-Fans. Wir freuen uns daher sehr, dass sie alle wieder mit am Start sind!“, freut sich Andreas von Thien, Ressortleiter Sport.

Neben dem Auftakt in Bahrain am 2. März werden auch die Grand Prix von Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Italien, Aserbaidschan und Las Vegas kostenlos zu sehen sein. Darüber hinaus zeigt der Sender an jedem Wochenende das Qualifying oder den Sprint entweder bei RTL oder auf der Streaming-Plattform RTL+. Möglich gemacht hat es eine Partnerschaft mit Sky Deutschland.

Anlässlich des Saisonauftakts zeigen zudem Nitro am 2. März um 11.55 Uhr und ntv am 9. März um 23.30 Uhr erneut die Dokumentation „Schumacher“ über die unvergleichliche Karriere der F1-Legende Michael Schumacher.