EM-Nominierung: Jetzt ist es raus – DFB lässt nächste Bombe platzen

Rund einen Monat vor der EM 2024 in Deutschland fällt die Entscheidung. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag (16. Mai) sein Aufgebot für die Europameisterschaft bekannt. Gespannt warten alle auf die Nominierungen für die EM.

Schon vor der offiziellen Pressekonferenz von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der DFB nun aber über verschiedenste Wege bereits Nominierungen für die EM 2024 bekannt gegeben. Wir halten dich in unserem Liveblog über den deutschen EM-Kader auf dem Laufenden.

EM-Nominierung im Liveblog

Wer fährt mit zur EM im eigenen Land? Wem schenkt Bundestrainer Julian Nagelsmann das Vertrauen? Und wer wartet vergebens auf die EM-Nominierung? Hier erfährst du es!

Diese Jungs sind bei der EM 2024 dabei:

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/Abwehr)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/Abwehr)

Aleksandar Pavlovic (Bayern München/Mittelfeld)

Manuel Neuer (Bayern München/Torwart)

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund/Sturm)

Chris Führich (VfB Stuttgart/Sturm)

Robin Koch (Eintracht Frankfurt/Abwehr)

Kai Havertz (FC Arsenal/Abwehr)

Leroy Sané (Bayern München/Sturm)

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart/Abwehr)

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion/Mittelfeld)

Joshua Kimmich (Bayern München/Abwehr)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Abwehr)

Ilkay Gündogan (FC Barcelona/Mittelfeld)

Robert Andrich (Bayer Leverkusen/Mittelfeld)

Deniz Undav (VfB Stuttgart/Sturm)

13.23 Uhr: Und da ist auch schon der nächste Nominierte: Deniz Undav darf sich über einen Platz in der Nationalmannschaft freuen. Bekannt gegeben wurde es von Handball-Nationalspieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart.

13.19 Uhr: Zwei weitere EM-Fahrer stehen fest: Kapitän Ilkay Gündogan ist wie erwartet dabei. Und auch Robert Andrich darf sich über eine Nominierung freuen. Während Gündogans Plakat am Alexanderplatz in Berlin auftauchte, kam die Andrich Nominierung von den Kroos-Brüdern im Podcast „Einfach luppen“.

12.52 Uhr: Antonio Rüdiger ist ebenfalls dabei! Von seinem angestammten Döner-Imbiss aus Kindertagen wurde er über die Nominierung informiert: Hi Antonio, mein Bruder. Ich wollte Dir Bescheid geben, dass Du für die Europameisterschaft nominiert worden bist“, sagte Inhaber Arif Keles vom „Hisar“, einem Döner-Restaurant in der Berliner Yorckstraße, in einem am Mittwoch vom DFB auf Instagram veröffentlichten Video. Der gebürtige Berliner Rüdiger war jahrelang Gast im „Hisar“. Keles weiter: „Ich finde es super.“

11.39 Uhr: Und der nächste Star steht fest: Joshua Kimmich ist bekennender Fan der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL. Und da passte es gut, dass Wolfgang Bahro, der bei „GZSZ“ seit der ersten Folge den Hans-Joachim „Jo“ Gerner spielt, die Nominierung von Jo Kimmich für die Fußball-EM übernahm.

Mittwoch, 09.54 Uhr: Es geht weiter: Dieses Mal verkündet Quizmaster Günther Jauch den nächsten Spieler. Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft? A) Klein B) Groß C) Dick D) Dünn. Es ist Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler fährt mit zur EM.

16.45 Uhr: Der DFB-Kader füllt sich langsam. Die nächsten zwei EM-Fahrer stehen fest: Leroy Sané und Maximilian Mittelstädt sind dabei. Sanés Porträt hängt in der Frankfurter Kunsthalle Schirn und Mittelstädt wurde von „Major Tom“-Interpret Peter Schilling angekündigt.

13.09 Uhr: Der nächste EM-Fahrer steht fest: Kai Havertz ist mit dabei. Das verkündeten jetzt die Jungs von „Calcio Berlin“.

12.19 Uhr: Und da ist auch schon die nächste Nominierung: Robin Koch hat das EM-Ticket sicher. Die Jungs von der Show „World Wide Wohnzimmer“ haben Kochs Nominierung bekannt gegeben. Damit dürfte es für Hummels eng werden.

11.23 Uhr: Führich auf der Bäcker-Tüte! Der DFB lässt sich einiges einfallen. Die Nominierung vom Stuttgarter wurde von einem Bäcker bekannt gegeben. Mal schauen, was da heute sonst noch kommt.

11.02 Uhr: Live im Radio platzt die nächste Bombe: Niclas Füllkrug steht im EM-Aufgebot. Das ließ der DFB jetzt über 1live verlauten.

10.26 Uhr: Die nächsten Nominierungen trudeln ein: Mit dabei ist wie zu erwarten Manuel Neuer: Eine Dachdecker-Influencerin verkündete bei Tiktok seine Nominierung.

09.49 Uhr: Am Montagabend legte der DFB dann bei „RTL Exklusiv“ nach: Youngster Aleksandar Pavlovic darf sich freuen. Er fährt tatsächlich mit zur EM.

09.22 Uhr: Ebenfalls mit dabei ist Jonathan Tah: In einem Video mit Pfleger und Influencer Rashid Hamid verkündete der DFB am Montagmorgen seine Nominierung.

09.03 Uhr: Über die „Tagesschau“ verkündete der DFB am Sonntag den ersten nominierten Spieler: Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund ist mit dabei. Diese Nominierung kam überraschend, da Schlotterbeck zuletzt nicht mehr im Aufgebot stand.

Dienstag, 08.31 Uhr: Die Spannung steigt. Am Donnerstag (16. Mai) gibt Julian Nagelsmann seinen Kader für die EM 2024 bekannt. Schon jetzt stehen allerdings einige Spieler fest.