Formel 1: Sebastian Vettel macht es offiziell! Er steigt wieder ins Auto

In den vergangenen Wochen wurde viel über Sebastian Vettel spekuliert. Gibt er sein Comeback in der Formel 1? Der vierfache Weltmeister wurde immer wieder mit mehreren Rennställen in Verbindung gebracht.

Nun gibt es Mega-News um den Heppenheimer. Die Fans werden diese Nachricht lieben. Sebastian Vettel hat es dabei selbst verkündet: Er steigt wieder in ein Formel-1-Auto.

Formel 1: Sebastian Vettel macht es offiziell!

Wenn in wenigen Wochen der Imola-GP in der Formel 1 ansteht, wird auch Sebastian Vettel anwesend sein. Der Ex-Pilot wird zu Ehren der tödlich verunglückten Motorsport-Ikone Ayrton Senna einige Runden in einem Auto fahren. Das kündigte der 36-Jährige am Mittwoch (1. Mai) auf Instagram an.

Auch die Formel 1 berichtete auf ihrer offiziellen Webseite von dem „Comeback“-Plan. Am 19. Mai wird Vettel dann den legendären McLaren MP4/8 fahren, den Senna in der Saison 1993 vor seinem Wechsel zu Williams ein Jahr später pilotierte. Das Highlight soll im Anschluss an die Fahrerparade vor dem Rennen stattfinden.

Einige Tage vorher, am Donnerstag (16. Mai), wird Vettel gemeinsam mit den Formel-1-Stars wie Max Verstappen, Charles Leclerc und George Russell zur Unglücksstelle in Imola laufen und in Gedanken an Senna dort kleine Schlösser hinterlassen. Eine tolle Aktion, bei der es sicherlich emotional wird.

„Ich möchte Ayron Senna die Ehre erweisen“

In dem Video auf Instagram erklärte Vettel: „Ayrton Senna war nicht nur ein Fahrer, den ich sehr schätze, weil er zu den Besten gehört, die der Rennsport je gesehen hat, sondern auch ein Mann mit großem Mitgefühl. 30 Jahre sind seit seinem Unfall vergangen, und ich möchte Ayrton Senna die Ehre erweisen.“ 1984 war die Formel-1-Ikone bei einem schweren Unfall im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Er gilt als einer der besten Fahrer der Motorsport-Geschichte.

Zudem wird der Ex-Pilot auf seiner Homepage ein „Forever Senna“-Tshirt verkaufen. Ein Teil des Erlöses soll an die Stiftung der Ikone gehen, die brasilianische Studenten betreut. Die Formel-1-Fans werden sich über das Mini-Comeback des vierfachen Weltmeisters im Auto freuen und gleichzeitig auch emotional nach Imola schauen, wenn die Legende Senna geehrt wird.