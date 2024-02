Formel-1-Novum sorgt für großen Ärger! Legende platzt die Hutschnur

In wenigen Tagen kehrt die Formel 1 auf die Rennstrecke zurück – und es bleibt alles so, wie es ist! Zumindest was die Fahrerpaarungen angeht, gibt es in diesem Jahr keine Veränderungen. Ein absolutes Novum in der Königsklasse des Motorsports.

Mit den Entscheidungen der Verantwortlichen sind jedoch nicht alle zufrieden. Einer Legende der Formel 1 platzt jetzt der Kragen. Bezüglich der diesjährigen Fahrer redet er sich regelrecht in Rage.

Formel 1: Keine Wechsel!

In den vergangenen Wochen hätte man fast vergessen können, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr noch für Mercedes fährt. Der Sensations-Wechsel zu Ferrari überschattete alles (hier gibts die Infos). Doch er findet eben erst 2025 statt. In diesem Jahr kämpft er ein letztes Mal an der Seite von George Russell um Punkte für die Silberpfeile.

Andere Fahrer wackelten deutlich mehr, durften dennoch ihren Platz behalten. Sergio Perez, Logan Sargeant oder auch Lance Stroll dürfen bleiben. Kein Nachwuchstalent aus der Formel 2 bekam eine Chance. Mit Theo Pourchaire und Felipe Drugovic sind damit sowohl der aktuelle als auch der vorletzte F2-Champ ohne Cockpit.

„Teams sollten sich schämen“

Ein Unding, wie Eddie Jordan findet. Der ehemalige Formel-1-Teamchef poltert im Podcast „Formula for Success“ drauf los. „Ich bin so sauer. Ich kann gar nicht sagen, wie wütend mich das macht“, attackiert er die zehn Rennställe. Erstmals in der Geschichte gibt es keine Rookies.

„Alle großen und alle kleinen Teams sollten sich schämen, es nicht zu ihrer Aufgabe gemacht zu haben, jungen Fahrern eine Chance zu geben“, kritisiert der mittlerweile 75-Jährige. Seiner Meinung nach hätten Drugovic oder auch Liam Lawson die Chance mehr verdient gehabt.

Formel 1: Kritik an Red Bull

Insbesondere übt Jordan Kritik an Red Bull und dessen Zweitteam Alpha Tauri (neuerdings auch Visa Cash App Racing Bull genannt). Dieses stand bisher wie kein anderes Team dafür, junge Fahrer zu Spitzenpiloten zu formen.

Doch in der neuen Saison setzt man weiterhin auf Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. In der Formel 1 ist aktuell kein Platz für Rookies. Das ist die bittere Wahrheit.