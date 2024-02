Formel 1: Pikantes Treffen! Entscheidet Mercedes HIER die Hamilton-Nachfolge?

Ist die Entscheidung zum Greifen nah? Der Sensations-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat die „Silly Season“ in der Formel 1 überraschend früh eingeläutet (hier mehr dazu lesen). Der Rekordweltmeister fährt ab 2025 für das Traditionsteam aus Maranello.

Seitdem drängt natürlich die Frage, wer auf ihn bei den Silberpfeilen folgen soll. Von erfahrenen Fahrer bis hin zu einem Super-Talent ist alles möglich. Jetzt sorgt ein pikantes Treffen in der Formel 1 für Aufregung.

Formel 1: Wolff trifft Berater

Wer in Monaco wohnt, der läuft zwangsläufig wohl jeden Tag irgendwelchen Prominenten über den Weg. Die Schönen und Reichen zieht es seit Jahren nach Monte Carlo. Auch einige F1-Gesichter sind hier immer mal wieder anzutreffen. So auch Mercedes-Boss Toto Wolff, der unter Woche an einem pikanten Treffen teilnahm.

In einem Cafe traf sich der 52-Jährige mit dem langjährigen Teamchef Flavio Briatore. Im Vordergrund steht dieser zwar schon lange nicht mehr, dennoch bekommt manch ein Fan Schnappatmung. Denn Briatore ist der Berater von Fernando Alonso!

Alonso ein heißer Kandidat

Der Spanier hat sich in den letzten Tagen als ernsthafter Kandidat auf die Hamilton-Nachfolge herauskristallisiert. Bei der Vorstellung des neuen Aston Martin sprach er sogar selbst über die Grüchte (hier mehr dazu erfahren).

Dass es bei dem Treffen zwischen Wolff und Briatore nicht auch um dieses Thema gegangen sein soll, ist nur schwer vorstellbar. Zumal Alonso als eiskalter Stratege bekannt ist, der jede Möglichkeit in seiner Karriere ausnutzt. Das hat er schon beim Wechsel von Alpine zu Aston Martin bewiesen.

Formel 1: Karussell kommt in Gang

Langsam aber sicher kommt das Fahrer-Karussell also in Gang – und in diesem Jahr könnte es wilder werden, als je zuvor. Zahlreiche Fahrerverträge laufen aus. Kurz vor der Motoren-Revolution 2026 will sich jeder für eine erfolgreiche Zukunft positionieren.

Für Alonso wäre ein Wechsel zu Mercedes in hohem (Sportler-)Alter nochmal eine Chance, um um Erfolge und Siege mitzufahren. Die Silberpfeile hingegen bekämen den erfahrensten Formel-1-Piloten aller Zeiten, der das Team entwickeln und George Russell zur Seite stehen könnte.