Formel 1: Nachfolger für Hamilton? Weltmeister bringt sich in Stellung

Es ist aktuell die meistgestellte Frage in der Formel 1: Wer übernimmt das Cockpit von Lewis Hamilton bei Mercedes? Der siebenmalige Weltmeister wird 2025 für die Scuderia Ferrari fahren, die Silberpfeile brauchen einen Ersatz.

Jetzt hat sich ein Weltmeister selbst in Stellung gebracht, liebäugelt offenbar mit einem Wechsel zu Mercedes. Die Rede ist von Fernando Alonso. Es wäre der nächste Monster-Transfer, der die Formel 1 erschüttern würde.

Formel 1: Hamilton-Nachfolger? Alonso „in guter Position“

Carlos Sainz, Alexander Albon und auch Fernando Alonso werden immer wieder genannt, wenn es um die Rolle des Nachfolgers von Lewis Hamilton geht. Klar ist: Das Cockpit bei Mercedes zählt zu den Begehrtesten in der Formel 1. Die Silberpfeile sind nach wie vor eines der absoluten Top-Teams.

Alonso sieht sich selbst in einer aussichtsreichen Position: „Ich bin mir meiner Situation bewusst, die einzigartig ist“, sagte er im Rahmen der Saisoneröffnung von seinem aktuellen Team Aston Martin und betonte: „Es gibt nur drei Weltmeister in der Startaufstellung, und zwar schnelle Weltmeister, denn in der Vergangenheit gab es vielleicht ein paar Weltmeister, die nicht so engagiert waren, schnell zu sein. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der für 2025 zur Verfügung steht. Ich befinde mich also in einer guten Position.“

Max Verstappen und Lewis Hamilton sind neben Alonso aktuell die einzigen Weltmeister im Fahrerfeld. Hamilton fällt raus, denn er ist es, der den Platz bei Mercedes frei macht. Und Max Verstappen? Der amtierende Weltmeister ist bis 2028 an Red Bull gebunden. Auch wenn nach dem Hamilton-Wechsel alles möglich scheint, wird der Niederländer den Rennstall auf keinen Fall verlassen.

Alonso ist also tatsächlich der einzige Weltmeister, der zur Verfügung stünde. Sein Vertrag läuft 2024 aus. 2023 hat er unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner 42 Jahre noch immer extrem schnell ist. Seine unfassbare Erfahrung dürfte seine Chancen Mercedes zudem ebenfalls erhöhen.

Aston Martin hat Priorität

Allerdings betont Alonso auch, dass Aston Martin sein erster Ansprechpartner bleibt. „Wenn ich mich entscheide, ob ich in Zukunft weiter Rennen fahren möchte, wird das erste und einzige Gespräch, das ich zu Beginn führen werde, mit Aston Martin sein. Das wird meine einzige Priorität sein“, so der Spanier.

Er erklärt: „Dieses Team hat mir die Chance gegeben, wieder vorne zu fahren. Wir haben zusammen etwas aufgebaut. Mit der neuen Fabrik und den Leuten im Team ist alles da, um Erfolg zu haben. Es fühlt sich irgendwie auch wie ein eigenes Projekt an. Deshalb hat Aston Martin Priorität.“