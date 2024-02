Formel 1: Verstappen-Geheimnis enthüllt – SO reagierte er auf den Hamilton-Wechsel

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari kam für die gesamte Formel 1 einer kalten Dusche gleich. Völlig überraschend verkündete der Rekordweltmeister, ab 2025 für die Scuderia zu fahren. Der Erzrivale von Max Verstappen will also bald in rot angreifen.

Natürlich fragen sich einige Fans, wie wohl Max Verstappen den Wechsel von Hamilton aufgenommen hat. Zittert der aktuelle Weltmeister der Formel 1 oder sieht er in der Kombination aus Ferrari und Hamilton keine Gefahr? Sein enger Vertrauter Helmut Marko berichtet.

Formel 1: Hamilton ab 2025 in rot

Er will es nochmal wissen. Nach vielen Jahren in denen verlieren für den Briten ein Fremdwort war, glaubt er wohl nicht mehr an das Mercedes-Projekt. Die Silberpfeile sind seit einigen Saisons auf der Suche nach alter Stärke. Hamilton hat seit 2021 nicht mehr gewonnen.

+++ Mercedes enthüllt Comeback – Fans völlig aus dem Häuschen +++

Spätestens also im kommenden Jahr will er den Spieß wieder umdrehen. In Maranello unterschrieb Hamilton einen „Mehr-Jahres-Vertrag“ – und das trotz seiner dann 40 Jahre. Aber Altmeister Fernando Alonso zeigt ja eh, dass das Alter auch in der Formel 1 nur eine Zahl ist.

So reagierte Verstappen

Zahlreiche Fahrer, Experten und Team-Bosse haben sich schon zu dem Wechsel geäußert. Doch wie nahm Max Verstappen die Nachricht eigentlich auf? Das hat nun RB-Chefberater Helmut Marko gegenüber „oe24.at“ verraten. „Er war nur amüsiert“, berichtet Marko. Furcht, den Platz an der Sonne zu verlieren, hat der Niederländer wohl nicht.

Zudem stichelt Marko auch noch ein bisschen gegen die Silberpfeile. Darauf angesprochen, dass Mercedes-Boss Toto Wolff noch vor kurzem sagte, dass er so eng mit Hamilton sei, dass kein Blatt zwischen sie passe, feixt das Red-Bull-Oberhaupt: „Aber dafür ein Ferrari-Vertrag.“

Formel 1: Langsam wird es ernst

Voller Vorfreude erwarten die Motorsport-Fans schon jetzt die Wintertests in der kommenden Woche in Bahrain. So viele Geschichten, die sich über die Winterpause angestaut haben, wollen verarbeitet werden.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Und ganz nebenbei soll natürlich auch ein Blick auf die neuen Autos geworfen werden. Wessen Konkstruktionen erweisen sich als am erfolgsversprechendsten? Das beantworten die Teams der Formel 1 vom 21. bis 23. Februar.