Formel 1: Fans können es kaum glauben – jetzt steigt ER ins Cockpit

Wer in der Formel 1 ein Star werden will, muss sich erst auf der Strecke beweisen. Doch in Silverstone wird diese Regel außer Kraft gesetzt. Dann wird sich jemand ins Cockpit setzen, der schon seit Jahrzehnten ein Superstar ist.

Allerdings nicht als Rennfahrer, sondern als Schauspieler. Unglaublich: Die Formel 1 hat Brad Pitt eine Sondergenehmigung erteilt, beim Großbritannien-GP eine Runde im Boliden zu drehen. Der Filmstar arbeitet zusammen mit Lewis Hamilton an einem Motorsport-Blockbuster.

+++ Formel 1: Horror-Start! Pilot droht Cockpit zu verlieren – „Hatte seine Chance“ +++

Formel 1: Brad Pitt steigt ins Auto

Keine reine Spaß-Aktion: Während Pitt über den Silverstone-Track heizt, wird um ihn herum fleißig gefilmt. Um die Aufnahmen für den Hollywood-Film so realistisch wie möglich zu gestalten, wird der US-Superstar unter realen Bedingungen bei vollen Tribünen im echten Auto sitzen – wenn auch in einem aus der Formel 2. Das berichten unter anderem die „BBC“, das Magazin „Variety“ und die britische „Sun“.

Brad Pitt war schon öfters zu Gast in der Formel 1. In einem Auto saß er noch nie. Foto: IMAGO/Pro Shots

Ein durchaus riskantes Unterfangen. Für Laien sind diese Rennwagen praktisch unfahrbar. Jedes Bremsmanöver erfordert einen für untrainierte Menschen schier unmöglichen Kraftaufwand. Geht das Abenteuer schief, drohen hohe Kosten. Immerhin: Erste Meldungen, dass Brad Pitt die Runde gegen die 19 echten Piloten der Formel 1 fährt, wurden inzwischen revidiert.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Showrunde in Silverstone

Ermöglicht haben dürfte die Showrunde von Brad Pitt vor allem Lewis Hamilton. Der ist als Executive Producer in den Film involviert, das von seiner neugegründeter „Dawn Apollo Films“ produziert wird. Ob der Rekord-Weltmeister auch einen Auftritt als Schauspieler haben wird, ist noch unklar.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Einen Namen hat der Streifen, der 2024 in die Kinos kommen soll, noch nicht. Über die Handlung ist aber schon etwas bekannt: Pitt wird einen Formel-1-Fahrer spielen, der aus der Rente zurückkehrt, um einen aufstrebenden Star zu betreuen.