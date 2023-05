Formel 1: Horror-Start! Pilot droht Cockpit zu verlieren – „Hatte seine Chance“

So lange hatte er auf diese Chance hingearbeitet – doch jetzt droht sie ihm durch die Hände zu gleiten. Nyck de Vries hat in der Formel 1 einen miserablen Start hingelegt und erlebte in Baku einen heftigen Tiefschlag.

Schon jetzt steht der Rookie unter Druck – und muss möglichst bereits in Miami liefern. Schafft de Vries nicht bald die Wende, ist sein Platz in der Formel 1 früh in Gefahr. Ein Experte und Landsmann des Niederländers spricht jetzt Klartext – und formuliert eine deutliche Warnung.

Formel 1: Nyck de Vries schon unter Druck

In Aserbaidschan hätte es für ihn nicht schlimmer laufen können. Crash im Qualifying, Crash im Rennen. Obendrein holt Teamkollege Yuki Tsunoda in Sprint und Qualifying die ersten Punkte fürs Team und zeigte damit: Es wäre auch für Nyck de Vries möglich gewesen.

Ungewöhnlich spät erfüllte er sich den Traum von der Königsklasse. AlphaTauri machte ihn zur neuen Saison der Formel 1 zum Stammfahrer. Nach einer extrem schlechten Saison des italienischen Rennstalls (Vorletzter der Konstrukteurswertung) übernahm er das Lenkrad von Pierre Gasly. Bislang zahlte sich dieser Wechsel gar nicht aus.

„Er hatte seine Chance und hat sie nicht genutzt“

Die desaströse Bilanz von de Vries nach vier Rennen: Zwei Unfälle, null Punkte und immer hinter dem Teamkollegen. Die ersten zählen den Niederländer jetzt schon an. Unter anderem Landsmann und Motorsport-Experte Jan Lammers. Dem niederländischen TV-Sender „NOS“ sagte der 23-fache F1-Pilot über die beiden Unfälle und das punktlose Wochenende in Baku: „Er hatte seine Chance, eine gute Leistung zu zeigen, und er hat sie nicht genutzt. Für Nyck ist es das Letzte, das er braucht.“

„Es ist eine gnadenlose Welt“, stellt Mallers klar. „Und die Wahrheit ist: Das Auto war gut genug für Punkte. Und wenn man keine Punkte holt, wenn das Auto gut genug ist – wann dann?“ Schon in Miami sollte de Vries die Wende schaffen. Sonst droht ihm nach langem Kampf um einen Platz in der Königsklasse das schnelle Aus. Rennställe sind bekannt dafür, nicht lange zu fackeln – und zur Not auf während der Saison die Reißleine zu ziehen.