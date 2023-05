Formel 1: Kurz vor Miami-GP – FIA ändert Strecken-Details

Max Verstappen und Co. machen am kommenden Wochenende in Miami halt. Es ist das zweite Formel-1-Rennen der Geschichte. Im letzten Jahr feierte die Strecke in der US-amerikanischen Metropole ihr Debüt. Für alle Beteiligten zählt das zu den absoluten Highlights des Jahres.

Kurz vor dem ersten freien Training der Fahrer nimmt die FIA nun eine entscheidende Änderung an der Strecke vor. Diese bezieht sich auf den Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Die Formel-1-Fans sind über diese Änderung nicht wirklich begeistert.

Formel 1: Weniger Überholmöglichkeiten in Miami

Es ist ein Highlight, auf das sich die ganze Formel 1 freut: der Große Preis von Miami. Doch die Teams müssen kurz vor dem Wochenende nun eine entscheidende Streckenänderung hinnehmen. Die FIA verkürzt zwei der drei DRS-Zonen der Strecke und nimmt den Fahrern so die Anzahl der Überholmöglichkeiten. Nur die DRS-Zone auf der Start-Ziel-Geraden bleibt unverändert.

Die beiden anderen DRS-Zonen, die sich zwischen den Kurven 9 und 11 sowie zwischen den Kurven 16 und 17 befinden, werden um jeweils 75 Meter verkürzt. Dies wird weniger Überholmanöver zur Folge haben. Formel-1-Pilot Fernando Alonso versucht indessen, eine Erklärung für diese Änderung zu finden.

„Vergangenes Jahr war es hier (in Miami) und in Baku am einfachsten, mit DRS zu überholen“, verriet der Spanier. „Ich schätze, die FIA hat das anhand ihrer Berechnungen nach den Rennen 2022 gemacht“, ergänzte der Aston Martin-Fahrer. Eine Stellungnahme inklusive Erklärung seitens der FIA gibt es bislang noch nicht.

Fans können Anpassung nicht nachvollziehen

Die Änderung der FIA könnte einen noch einseitigeren Grand Prix zur Folge haben. Wenn die Fahrer weniger Überholmöglichkeiten haben, wirkt sich das auch auf die Spannung des Rennens aus. Das kritisierten einige Fans scharf. „Hervorragende Idee. Hat letztes Wochenende richtig gut funktioniert“, hieß es ironisch auf Social Media. „Bei der ganzen Spannung dieses Jahr kann man sich das ja leisten“ oder „Die Formel 1 hat aus Baku nichts gelernt“ hieß es von anderen Usern.

Die FIA sorgt also kurz vor dem Rennwochenende in Miami erneut für einen neuen Aufreger. Wie sich die Anpassung der DRS-Zonen letztlich auf das Rennen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude der Fahrer auf den Großen Preis am Sonntag (7. Mai, 21:30 Uhr) dürfte dadurch jedenfalls nicht sinken.