Formel 1: Jetzt herrscht Klarheit bei Red Bull! Verstappen-Geheimnis gelüftet

Mit viel Spannung und Vorfreude rückt die neue Formel-1-Saison immer näher. Am 16. März geht es in Australien dann endlich los. Vorher müssen aber noch die neuen Autos präsentiert werden.

Am 18. Februar findet daher in London eine ganz große Formel-1-Präsentation statt. Dort werden viele Teams ihre neue Lackierungen zeigen. Allerdings werden die neuen Boliden erst einige Tage später präsentiert. Das wird auch bei Red Bull der Fall sein. Das Team hat nun verkündet, wann das neue Auto von Max Verstappen gezeigt wird.

Formel 1: Red Bull macht es offiziell

Das Williams-Team wird das neue Auto am 14. Februar zeigen. Wenige Tage später, am 19. Februar, wird Ferrari den SF-25 von Lewis Hamilton und Charles Leclerc verkünden. Mercedes erklärte, dass es am 24. Februar so weit sein wird. Noch später macht es Red Bull. Das Formel-1-Team wird den RB21 erst am 25. Februar zeigen.

Dann wird das neue Auto von Max Verstappen und Liam Lawson präsentiert. Besonders pikant: Ein Tag später finden in Bahrain die Wintertests statt. Dort wird der Rennstall zudem einen sogenannten Filmtag absolvieren. Den Teams stehen zwei solcher Tage zur Verfügung, wo sie aus Marketing-Gründen Filmaufnahmen machen dürfen. 200 Kilometer am Tag dürfen dabei absolviert werden.

An dem Tag wird Red Bull übrigens nicht alleine sein. Auch Mercedes, Aston Martin und Williams absolvieren einen Drehtag in Bahrain vor den Wintertests. Es wird also nicht ganz einsam auf der Strecke für Verstappen.

Erste Tests in Bahrain

Sowohl der späte Zeitpunkt der neuen Lackierung als auch der Ort für die ersten Runden von Red Bull sorgen für Rätsel in der Formel 1. Normalerweise fahren viele Teams zu Beginn in der Nähe ihrer Fabriken. Damit sollten mögliche Probleme schnell behoben werden. Allerdings weichen immer mehr Rennställe von dieser Idee ab.

Grund dafür könnte vor allem das Wetter sein. Red Bull hat seine Fabrik in der Nähe von Silverstone, wo Verstappen und Sergio Perez im vergangenen Jahr gefahren sind. Allerdings regnete es da, weshalb die Tests damals abgebrochen werden mussten. In Bahrain ist dagegen definitiv kein Regen zu erwarten.