Formel 1: Sauber-Team macht es offiziell! Nico Hülkenberg schaut genau hin

Gleich im ersten Formel-1-Rennen der Saison sorgte Nico Hülkenberg mit seinem starken siebten Platz für Aufsehen. Doch danach kam vom Deutschen und vom Sauber-Team so gut wie gar nichts mehr. Das Auto gehört weiterhin zu den Langsamsten im Fahrerfeld.

Vor dem Miami-GP gibt es jetzt aber aufregende Neuigkeiten vom Formel-1-Rennstall. Die Fans sind davon auf jeden Fall schon begeistert. Nico Hülkenberg wird dabei ganz genau hinschauen.

Formel 1: Sauber macht es vor Miami offiziell

Worum geht es? Vor dem Rennwochenende der Formel 1 in Miami hat Sauber nämlich eine Speziallackierung mitgebracht. So werden die beiden Autos von Hülkenberg und Teamkollege Gabriel Bortoleto mit einer Lackierung an den Start schicken, die eigenen Angaben zufolge von Miamis Kunstszene inspiriert sein soll.

Die neongrüne Farbe soll an frisch aufgetragene Farbe erinnern, „so als hätte ein Künstler sein Meisterwerk nur Momente bevor das Auto auf die Rennstrecke fährt, vollendet“, heißt es in der Pressemitteilung des Formel-1-Teams. Hülkenberg und Bortoleto werden dabei auch passende Rennanzüge tragen. Auch in andere Bereiche des Rennstalls soll sich das Design ziehen.

„Die Lackierung ist mehr als nur ein neuer Look – es ist eine Feier von Miamis kreativem Geist und unserem Engagement, den Sport für unsere Fans mit neuer Energie zu erfüllen“, erklärt Stefano Battiston, Chef Commercial Officer des Rennstalls.

Farbenfrohes Miami-GP

Aber Sauber ist nicht das einzige Formel-1-Team mit einer Speziallackierung. Auch Ferrari überraschte die gesamte Königsklasse. Um das einjährige Jubiläum der Partnerschaft mit Sponsor „HP“ zu feiern, hat die Scuderia die beiden Autos von Lewis Hamilton und Charles Leclerc mit blauer und weißer Farbe besprüht. Auch die Rennanzüge der beiden Stars sorgten für Aufsehen (hier mehr dazu).

Die größte Überraschung kam aber von den Racing Bulls. So wurde im Hafen von Miami ein völlig umgestaltetes Design gezeigt. Das sonst weiße Auto von Isack Hadjar und Liam Lawson wird für dieses Wochenende in einem kräftigen Rosa erstrahlen – mit einem silbernen Bullen auf der Airbox. Es wird also ein farbenfrohes Miami-GP.