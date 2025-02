Formel 1: Alarmierende Aussagen zu Red Bull – sie kommen ausgerechnet von Adrian Newey

Wenn schon bald die neue Formel-1-Saison beginnt, werden sehr viele Blicke auf Red Bull und Max Verstappen gerichtet sein. Schon im vergangenen Jahr wurde die Dominanz der vergangenen Saisons durch die Konkurrenz beendet. Geht die sportliche Talfahrt so weiter?

Einer, der für den großen Erfolg bei Red Bull zuständig war, ist Adrian Newey. Der Star-Designer hat das Formel-1-Team allerdings verlassen. Nun packt er über die Gründe für Red Bulls Absturz aus und macht einem Verstappen vermutlich noch mehr Sorgen, als er aktuell ohnehin schon hat.

Formel 1: Geht Red Bulls Talfahrt weiter?

Zu Beginn der vergangenen Formel-1-Saison war Red Bull mit Max Verstappen weiter das Maß aller Dinge. Doch nach und nach hatte der Niederländer plötzlich nicht mehr das schnellste Auto. Es wurde immer schlimmer: McLaren, Ferrari und zeitweise auch Mercedes überholten das österreichische Team in der Entwicklung des Boliden. Am Ende wurde es nur Platz drei in der Konstrukteurswertung, Verstappen sicherte sich dennoch den vierten WM-Titel seiner Karriere in Folge.

Doch wie kam es dazu, dass Red Bulls Dominanz so heftig endete? „Ein Grund war natürlich, dass vor allem McLaren und auch Ferrari einen sehr guten Job gemacht haben, ihre Autos weiterzuentwickeln“, erklärte Adrian Newey im Interview mit „Auto, Motor und Sport“. Der Brite hatte ab April 2024 keine Verantwortung mehr und schaute sich alles nur noch an. Seit dem Ende des vergangenen Jahres steht fest, dass er zu Aston Martin wechseln wird. Schon bald beginnt er dort seine Arbeit.

Newey sei immer mehr aufgefallen, wie sein ehemaliger Arbeitgeber weitere Fehler in der Entwicklung des Autos machte. „Das Auto wurde schon gegen Ende 2023 schwieriger zu fahren. Es hat nicht zu Max gepasst, aber er konnte damit umgehen. Checo (Sergio Perez, Anm. d. Red.) konnte es nicht“, so Newey weiter.

Verstappen hört besorgt hin

Die Probleme setzten sich dann 2024 fort. „Aber das Auto war immer noch schnell genug, um damit umzugehen. Ich habe mir darüber Sorgen gemacht, aber nicht viele andere Leute in der Firma schienen sehr besorgt zu sein. Ich weiß es nicht genau, aber was ich von außen sehen konnte, wollten die Leute bei Red Bull, und das soll keine Kritik sein, vielleicht aus Mangel an Erfahrung in die gleiche Richtung weitergehen“, sagte der Star-Designer der Formel 1 über den fehlenden Kurswechsel.

Dieser führte letztlich dazu, dass Red Bull nicht mehr das beste Team der Königsklasse war.

Anschließend wurden die Probleme so groß, „dass sogar Max Probleme hatte, das Auto zu fahren.“ Das betonte der Niederländer auch immer wieder. Die großen Probleme machten sich aber auch bemerkbar.

Die Aussagen von Newey werden Verstappen zu denken geben. Wenn ein Top-Ingenieur wie Newey feststellt, dass es den verbleibenden Mitgliedern von Red Bull an dem fehlt, was er selbst besitzt, bedeutet das nichts Gutes für die Formel-1-Saison 2025 und die Jahre danach. Diese für Newey unerfahrenen Leute werden schließlich das neue Auto von Verstappen bauen und auch am neuen Auto für 2026 arbeiten.

Sollte der Erfolg ausbleiben, wird Verstappen auch seine Zukunft beim Rennstall überdenken.