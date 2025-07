Formel 1: Fahrer-Entscheidung bei Red Bull gefallen – Boss packt aus

Die Formel 1 geht in eine heiße Phase – nicht etwa auf der Rennstrecke, sondern auf dem Fahrermarkt. Die ersten Teams werden in den kommenden Wochen und Monaten verkünden, wer auch im kommenden Jahr im Auto sitzen wird. Besonders interessant wird es bei Red Bull.

Das österreichische Top-Team könnte mit Max Verstappen den absoluten Superstar der Formel 1 verlieren. Dann wäre aber auch noch zu klären, wie es mit Yuki Tsunoda weitergeht, der eine Horrorsaison erlebt. Der Japaner konnte bislang kaum überzeugen, weshalb es Gerüchte über eine vorzeitige Trennung in der Sommerpause gibt. Doch jetzt meldet sich Honda-Racing-Boss Koji Watanabe und packt über eine Entscheidung aus.

Formel 1: Entscheidung um Tsunoda gefallen?

Nach nur zwei Rennen wechselte Red Bull und holte Yuki Tsunoda für Liam Lawson, der wiederum für die Racing Bulls fährt. Für den japanischen Piloten lief es in der Formel 1 bislang katastrophal. Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche deshalb brodelt und über eine weitere Trennung spekuliert wird.

Wird Tsunoda tatsächlich von Red Bull entlassen? Koji Watanabe sorgt jetzt für Klarheit. Der Boss der Honda Racing Corporation, die Red Bull noch in diesem Jahr mit Motoren beliefert, hat die Gerüchte endgültig aus der Welt geschafft.

„Zunächst möchte ich sagen, dass von einem Wechsel in der Sommerpause keine Rede sein kann“, sagte Watanabe bei „as-web.jp“ über Landsmann Tsunoda und fügte an: „In Gesprächen mit Red Bull im März haben wir uns auf Yukis Wechsel zu Red Bull geeinigt und gesagt: ‚Nur weil seine Leistung vielleicht mal etwas schlechter sein könnte, sollten wir nicht sofort über einen Wechsel sprechen, sondern eine langfristige Perspektive einnehmen.“

„Weiß, dass es verschiedene Gerüchte gibt“

Tsunoda wird also auch das restliche Jahr in der Formel 1 für Red Bull fahren. Genauso wie das Brauseteam hat es auch Watanabe gestört, dass es seit Wochen und Monaten zahlreiche Spekulationen um den Piloten gibt. „Ich weiß, dass es verschiedene Gerüchte gibt, aber ich habe mich beim Team in Silverstone, als der Große Preis von Großbritannien stattfand, erkundigt und möchte klarstellen, dass Yuki grundsätzlich bis zum Ende dieser Saison für Red Bull fahren wird“, betont der Honda-Boss deutlich.

Die Frage wird aber sein: Wird Tsunoda auch im kommenden Jahr für Red Bull an den Start gehen? Sollte er nicht in den restlichen Rennen die Kurve bekommen, wird es womöglich schwierig sein, einen weiteren Vertrag zu bekommen. Dann muss der österreichische Rennstall sogar zwei Fahrer suchen. Aktuell wird nämlich auch über einen Abschied von Max Verstappen spekuliert.