Formel 1: Paukenschlag bei Red Bull? Perez deutet Abschied an – „Muss Alternativen suchen“

Eigentlich ist die Fahrerpaarung bei Red Bull für 2024 klar – eigentlich. Mehrfach betonte Teamchef Christian Horner, dass Max Verstappen und Sergio Perez auch in der kommenden Saison gemeinsam in der Formel 1 fahren. Aber es gibt Restzweifel.

Nicht erst seit dem Ende der Sommerpause ist deutlich zu sehen, wie sehr der Mexikaner seinem Partner unterlegen ist. Zahlreiche Fehler und Kritik nähren die Gerüchte um einen Abgang. Jetzt meldet sich Formel-1-Star Perez selbst zu Wort.

Formel 1: Perez leidet unter irrer Statistik

Diese Zahlen dürfte es wohl noch nie zuvor gegeben haben. Verstappen fährt ganz entspannt seinem dritten F1-Titel in Folge entgegen. Auch in der Konstrukteurswertung führt Red Bull komfortabel. Aber: Dafür braucht es Perez nicht mal! Selbst wenn nur Verstappen Punkte bekommen hätte, würde er hier schlicht alleine führen.

Auch deshalb gibt es immer wieder Gerüchte, wonach sich der Brause-Rennstall nach einem Upgrade im zweiten Wagen umschauen könnte. Immer öfter fiel zuletzt der Name Lando Norris. Doch noch hat Perez den Platz fürs kommende Jahr sicher – noch.

Perez weiß um Standing

Dass der Mexikaner keinesfalls blind in eine ungewisse Formel-1-Zukunft steuert, stellt er nun selbst klar. Gegenüber dem spanischen DAZN sagte er: „Ich denke dass es nach der bisherigen Saison wichtig ist, in den nächsten Rennen in einem Umfeld zu sein, in dem ich das Gefühl habe, etwas beizutragen.“

Mehr noch: „Wenn dieses Gefühl 2024 fehlt, muss ich nach Alternativen suchen“, so Perez. Ein klarer Hinweis darauf, dass er endgültig in sein letztes Red-Bull-Jahr gehen könnte. Immerhin sieht es für ihn nicht nach einem vorzeitigen Abschied aus. „Ich habe für das nächste Jahr einen Vertrag. Also werden wir irgendwann im nächsten Jahr auch weitersehen.“

Formel 1: Gerüchte nehmen zu

Spätestens also 2025 dürfte Verstappen einen neuen Teamkollegen bekommen. Denn das Red Bull auf die Idee kommt, mit Perez noch einmal zu verlängern, scheint unrealistisch. Zudem nehmen die öffentlichen Flirts mit Lando Norris zu.

Der Brite passe von der Jugend und vom Speed „sehr gut zu uns“, erklärte RB-Berater Helmut Marko jüngst im österreichischen Fernsehen. Über Norris als Kollegen in der Formel 1 dürfte sich Verstappen wohl nicht beschweren – die beiden sind dicke Kumpels.