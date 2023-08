Formel 1: Star enthüllt Wechselgedanken – „An der Zeit, etwas anderes zu suchen?“

Er gilt als einer der talentiertesten Rennfahrer in der Formel 1. Nicht wenige sind davon überzeugt, dass er ein künftiger Weltmeister ist. Die Rede ist von Lando Norris. Kein Wunder, dass es um ihn auch immer wieder Wechselgerüchte gibt. Zuletzt war er bei Red Bull im Gespräch.

Jetzt hat der Formel-1-Star enthüllt, dass er tatsächlich mit dem Gedanken spielte, McLaren zu verlassen. Grund dafür waren die schwachen Auftritte des Teams zu Beginn des Jahres. Inzwischen hat sich die Situation drastisch geändert.

Formel 1: Norris enthüllt Wechselgedanken

In den ersten acht Rennen war ein sechster Platz in Australien das beste Ergebnis von Lando Norris. Statt vorne mitmischen, krebste McLaren zu Saisonstart im hinteren Mittelfeld rum – zu wenig für die Ansprüche des Briten und offenbar ein Grund, sich mit einem Wechsel auseinander zu setzen.

„Aber im Hinterkopf habe ich dieses ungeduldige Spiel: ‚Halte ich noch ein paar Jahre durch oder ist es an der Zeit, etwas anderes zu suchen?“, gestand er seine Wechselgedanken im Gespräch mit „Sky Sport UK“.

McLaren wendet das Blatt

Doch der Aufschwung in den vergangenen Rennen ließen jegliche Gedanken verschwinden. „Je mehr wir in den letzten Wochen erreicht haben, desto mehr bin ich von meiner Entscheidung überzeugt, bis 2025 zu bleiben, und desto zuversichtlicher bin ich, dass wir unsere Ziele in Zukunft gemeinsam erreichen können.“

McLaren meldete sich in Österreich eindrucksvoll zurück. In Silverstone und Ungarn landete Norris jeweils auf dem zweiten Platz hinter Verstappen. Mit zahlreichen Updates ist der papayaorangene Flitzer in der Formel 1 wieder konkurrenzfähig.

„Ich will Meisterschaften gewinnen“

„Ich schätze, dass ich in dieser Hinsicht ein loyaler Kerl bin. Ich bin dem Team beigetreten, sie haben mir eine Chance in der Formel 1 gegeben, und ich möchte für sie liefern und erfolgreich sein. Ich will mit McLaren Rennen gewinnen. Ich will in Papaya gewinnen, ich will Meisterschaften gewinnen“, erklärte Norris.

Der Brite verlängerte seinen Vertrag 2022 vorzeitig bis Ende 2025. Für viele kam die Entscheidung überraschend. Norris gilt als eines der größten Talente in der Formel 1, als zukünftiger Weltmeister. Ob er dieses Ziel mit McLaren erreichen kann? Daran zweifeln viele Experten.