Formel 1: Gerücht sorgt für Aufregung – muss ER sein Cockpit direkt wieder räumen?

Wie so häufig brodelt auch in der Formel 1 in der Sommerpause die Gerüchteküche. Wer fährt bald nicht mehr bei seinem jetzigen Team? Wer muss seinen Platz für einen anderen Piloten räumen? Wessen Vertrag verlängert sich? In der „Silly Season“ geht es heiß her auf dem Fahrermarkt und einige Entscheidungen für die kommenden Saisons fallen bereits.

Nun sorgt ein Gerücht in der Formel 1 für Aufregung. Daniel Ricciardo übernahm erst vor Kurzem bei AlphaTauri für Nyck de Vries. Muss der Australier nach der Saison auch schon wieder gehen? Ein anderer Fahrer könnte dafür bald im Schwesterteam von Red Bull fahren.

Formel 1: Gerücht sorgt für Aufregung

Er gehört zu den Fan-Lieblingen in der Formel 1 und umso größer war die Freude dann, als Daniel Ricciardo zum Ungarn-GP wieder im Cockpit saß. Der Australier hatte zum Saisonbeginn keinen festen Platz bekommen und wurde Ersatzpilot bei Red Bull. Als Nyck de Vries nicht überzeugen konnte, wurde er durch Ricciardo ersetzt.

Bis zum Saisonende darf er für AlphaTauri fahren. Was danach passiert, ist bislang unklar. Jetzt aber gibt es ein Gerücht, dass Ricciardo wohl gar nicht gefallen dürfte. Wie das Portal „The Race“ berichtet, haben AlphaTauri und Williams großes Interesse an IndyCar-Pilot und McLaren-Reservefahrer Alex Palou.

Im vergangenen Jahr durfte der IndyCar-Champion von 2021 bereits beim Großen Preis der Vereinigten Staaten im McLaren an einem freien Training im Auto sitzen und Runden drehen.

Muss Ricciardo sein Cockpit räumen?

Allerdings ist seine Vertragssituation etwas kompliziert. Palou würde wahrscheinlich die Erlaubnis von McLaren benötigen, um für ein anderes Formel-1-Team fahren zu dürfen. Schließlich hat er dort noch einen Vertrag für 2024.

Alex Palou könnte in der nächsten Saison in der F1 fahren. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Da McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris zwei Piloten hat, die wohl langfristig einen festen Sitz in der Motorsport-Königsklasse haben, dürfte Palou wohl aus seinem Kontrakt raus.

Das wiederum würde für Ricciardo bedeuten, dass er bei AlphaTauri in 2024 nicht mehr fahren wird – sollte das Schwesterteam von Red Bull den spanischen IndyCar-Piloten holen. Schließlich hat ja auch noch Williams Interesse. Dort würde es dann Logan Sargeant treffen. Der Rookie konnte in dieser Saison noch nicht überzeugen, könnte daher wohl in der kommenden Saison ersetzt werden.