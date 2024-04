Formel 1: Nächster Red-Bull-Schocker? Helmut Marko plaudert es aus

Was ist in dieser Saison bloß mit Red Bull los? Keine Woche vergeht, in der bei den Formel-1-Dominatoren kein neuer Staub aufgewirbelt wird. Christian Horner, Max Verstappen und Helmut Marko bestimmen schon länger die Gesprächsthemen. Jetzt kam auch noch ans Licht: Star-Designer Adrian Newey will das Team wohl verlassen (hier mehr dazu lesen).

+++ Wende um Sebastian Vettel? Experten-Aussagen lassen aufhorchen +++

Aber dabei bleibt es nicht. Den nächsten möglichen Hammer enthüllt Red Bull selbst. Es geht um die zukünftige Fahrerbesetzung in der Formel 1! Das Team hat einen möglichen Partner für Max Verstappen bereits ins Auge gefasst – und wirbt offensiv.

Formel 1: Fahrermarkt bleibt heiß

Dass der Fahrermarkt in dieser Saison ungeahnte Ausmaße annehmen könnte, war allen Beteiligten vor der Saison klar. Dann sorgte Ferrari mit der Verpflichtung von Lewis Hamilton für 2025 den ersten Paukenschlag. Seitdem dreht sich das Interesse besonders um den frei gewordenen Platz beim Mercedes.

+++ Fahrer-Beben offiziell! Zukunft von Hülkenberg entschieden +++

Red Bull hingegen hat dank starker Leistungen beider Piloten weniger Fahrerdiskussionen als im letzten Jahr. Und trotzdem ist allen klar: Sergio Perez bleibt maximal noch für die kommende Saison. Danach muss für Red Bull in der Formel 1 ein neues Gesicht her.

Aber wer wäre im Stande, den Druck an der Seite von Max Verstappen auszuhalten? Immer wieder fiel der Name von McLarens Lando Norris, der als einer der begabtesten Fahrer im Feld gilt. Helmut Marko verrät jetzt: Er wirbt mehr oder weniger offensiv um den jungen Briten.

„Habe ihm gesagt, er soll zu uns kommen“

„Er ist jung und steht definitiv in unserem Fokus“, erklärte Marko unverhohlen gegenüber „ServusTV“. Norris‘ Vertrag läuft Ende 2025 aus – also genau dann, wenn die große Technik-Revolution Einzug in die Formel 1 erhält und die Karten (hoffentlich) neu gemischt werden.

Zudem wartet der 24-Jährige weiterhin auf seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Wo wären die Chancen wohl größer als bei Red Bull? „Sein Vater scherzt immer, dass Lando seinen ersten Sieg erst erringen wird, wenn Max in den Ruhestand geht“, verrät Marko. „Ich habe ihm gesagt, er soll zu uns kommen, dann geht es sicher schneller.“

Hier kannst du weitere Nachrichten lesen:

Offensiver kann man wohl nicht um einen künftigen Fahrer werben. Ob es nach dem möglichen Newey-Abgang zum nächsten Schocker kommt? Gut möglich – aber wohl erst zur Saison 2026, wenn Norris‘ Vertrag bei McLaren endet.