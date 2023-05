Formel 1: Tinte trocken! Hammer-Nachricht für Max Verstappen & Co.

Wer es in der Formel 1 mit Max Verstappen, Sergio Perez und Red Bull hält, dürfte zuletzt unruhig geschlafen haben. Sportlich läuft es beim Weltmeister-Rennstall zwar weiter blendend – doch eine unsichere Personalie bereitete allen Bauschmerzen.

Die Gerüchteküche der Formel 1 spuckte zuletzt etwas ganz heißes aus: Design-Genie Adrian Newey, einer der Erfolgsgaranten schon zu Vettel-Zeiten, soll nach 17 Jahren mit einem Abschied liebäugeln (hier mehr). Für Red Bull wäre das ein nicht aufzufangender Verlust gewesen. Wäre. Denn jetzt hat das Team alle Unklarheiten beseitigt.

Formel 1: Red Bull verlängert mit Design-Genie Adrian Newey

Für alle Zweifler unter den Red-Bull-Fans ist es eine Erlösung. Am Freitagabend verkündete der Rennstall feierlich: Adrian Newey bleibt! Das Design-Genie, dessen Vertrag zum Jahresende auslief, war zuletzt mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden. Im ganzen Motorsport-Kosmos gilt er als das größte Genie, was Auto-Designs angeht. Vettels vier WM-Titel waren zu einem beachtlichen Teil sein Verdienst, die neue Dominanz von Red Bull in der Formel 1 ebenfalls.

Adrian Newey bleibt bei Red Bull Racing. Foto: IMAGO/PanoramiC

Umso nervöser waren alle Verstappen- und Perez-Fans, als nun das Gerücht eines Newey-Abgangs herumging. Jedenfalls kurz. Christian Horner erleichterte alle bereits, als er das Gerücht als unrealistisch kommentierte. Nun, nur wenige Tage später, ist es aus der Welt. RBR-Motorsportkonsulent Helmut Marko höchstpersönlich verkündete die Vertragsverlängerung mit dem 64-Jährigen.

„Ja“, bestätigte Marko auf der PK vor dem Miami-GP. „Er ist nun 17 Jahre bei uns und hat über mehrere Jahre verlängert.“ Wie lange genau, wollte sich das Red-Bull-Urgestein nicht entlocken lassen. Wichtig ist für den Rennstall der Formel 1 nur: Das Thema ist endgültig vom Tisch.