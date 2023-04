Formel 1: Fahrer schrammt haarscharf an Rennsperre vorbei – doch die Gefahr ist noch nicht vorbei

Drei rote Flaggen, unzählige Ausfälle und wilde Crashs – der Australien-GP der Formel 1 hat viele Geschichten geschrieben. Im absoluten Chaos wäre eine Sache fast untergegangen: Pierre Gasly (Alpine) ist einer Rennsperre nur haarscharf entkommen.

Der Franzose bewegt sich in der Formel 1 an der Grenze zum absoluten Desaster und kann nach dem Australien-GP von Glück sagen, dass er in drei Wochen in Aserbaidschan starten darf. Die Gefahr ist für Pierre Gasly aber noch nicht gebannt.

Formel 1: Gasly entgeht Rennsperre

Mit einer Hypothek von zehn Strafpunkten ist Pierre Gasly in die Saison gestartet. Der Franzose darf sich nichts mehr erlauben, ansonsten muss er ein Rennen aussetzen. In Australien wäre es beinahe so weit gewesen, einer Rennsperre entging er nur knapp – wohl auch weil das Opfer sein Teamkollege Esteban Ocon war.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Beim Restart zwei Runden vor Schluss kam Gasly von der Strecke ab, kehrte aus dem Kiesbett zurück und räumte seinen Alpine-Kollegen Ocon ab. Beide rasselten anschließend in die Mauer und konnten nicht mehr weiterfahren. Die Rennleitung bat die beiden Fahrer darauf hin nach zum Gespräch – ohne Folgen. Die Stewards sahen zum Glück für Gasly von einer Strafe ab.

Die aktuellen Top-Sünder in der Formel 1

Pierre Gasly, 10 Strafpunkte Lance Stroll, 8 Strafpunkte Fernando Alonso, 6 Strafpunkte Alex Albon, 5 Strafpunkte

Gasly weiter stark gefährdet

Der Franzose ist stark gefährdet, handelte sich in der letzten Saison satte zehn Strafpunkte ein und führt damit das Ranking in der Formel 1 an. In der Königsklasse gilt nämlich ein ähnliches System wie bei normalen Autofahrern. Wer zu viele Punkte ins Flensburg sammelt, bekommt den Führerschein entzogen – in der Formel 1 ist es der Entzug der Rennlizenz für ein Rennen.

Mehr News:

Zwei Rennen lang muss Gasly noch richtig zittern, denn erst am 22. Mai verfallen zwei seiner Strafpunkte. Bedeutet: Weder beim Aserbaidschan-GP (30. April), noch beim Miami-GP (07. Mai) darf er sich eine Strafe bzw. zwei Strafpunkte erlauben, ansonsten wird er für ein Rennen zum Zuschauen verdammt.