Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker: Mercedes-Desaster! Rennen läuft nach Unfall wieder

In der Formel 1 steht an diesem Wochenende das dritte Rennen der gerade gestarteten Saison an. Die Fahrer und Teams kämpfen beim Großen Preis von Australien um Sieg und Punkte.

Wie auch schon in den beiden Rennen zuvor ist Max Verstappen der große Favorit beim Australien-GP. An diesem Wochenende will der Red-Bull-Pilot seinen zweiten Sieg der Saison feiern und in der Formel-1-Gesamtwertung davonziehen.

Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker

Gelingt Max Verstappen und Red Bull der nächste souveräne Sieg in der Formel 1 oder kann die Konkurrenz beim Großen Preis von Australien zurückschlagen? Alle Informationen rund um das Rennen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Stand nach 18/58 Runden

Verstappen (Red Bull) Hamilton (Mercedes) Alonso (Aston Martin) Gasly (Alpine) Sainz (Ferrari) Stroll (Aston Martin) Hülkenberg (Haas) Norris (McLaren) Tsunoda (Alpha Tauri) Perez (Red Bull) Piastri (McLaren) Ocon (Alpine) Zhou (Alfa Romeo) Magnussen (Haas) Sargeant (Williams) Bottas (Alfa Romeo) De Vries (Alpha Tauri)

DNF: Leclerc (Ferrari), Albon (Williams), Russell (Mercedes)

19/58: Russells Auto ist weg, das virtuelle Safety Car ist beendet. Weiter geht’s.

18/58: Russell ist raus! Der Mercedes des Briten brennt. Jetzt kommt das virtuelle Safety Car.

13/58: Verstappen ist jetzt vorbei an Hamilton. Das ging schnell. Der Mercedes-Star ist jetzt auch schon drei Sekunden hinter dem Red-Bull-Piloten.

10/58: Restart in Melbourne! Verstappen wieder mit Schwierigkeiten, Hamilton weiter vorne dabei. Hülkenberg hat einen Platz verloren.

9/58: Die Fahrer sind wieder in ihren Autos. Das Rennen wird gleich fortgesetzt.

8/58: Rote Flagge! Jetzt ist das Rennen zunächst unterbrochen. Die Unfallstelle muss geräumt werden.

7/58: Und die nächste Safety-Car-Phase! Albon knallt in die Bande und ist somit raus. Russell ist währenddessen in die Box gegangen. Hamilton und Verstappen sind draußen geblieben.

4/58: Das Safety-Car geht wieder rein und das Rennen wird jetzt fortgesetzt. Russell und Hamilton bleiben weiter vorne, Verstappen ist jetzt natürlich in Lauerstellung. Hülkenberg profitierte vom Leclerc-Aus und ist aktuell auf Platz neun. Das wären seine ersten Punkte in dieser Saison.

1/58: Was für ein Horrorstart für Max Verstappen! Der Niederländer wird von beiden Mercedes-Piloten überholt. Russell ist an der Spitze, dahinter lauert Hamilton. Jetzt kommt aber erstmal das Safety-Car, weil Charles Leclerc raus ist. Der Monegasse dreht sich in der ersten Kurve und rutscht auf das Kiesbett.

7.02 Uhr: Die Fahrer sind jetzt auf der Formation Lap.

6.53 Uhr: In wenigen Minuten geht es endlich los in Melbourne.

6.31 Uhr: Perez und Bottas starten von der Boxengasse.

6.25 Uhr: Trotz der Pole-Position gibt es bei vielen Red-Bull-Fans die Sorge, dass es erneut zu einem Defekt der Antriebswelle kommen könnte, wie schon zuletzt in Saudi-Arabien. Bei den freien Trainings hat sich Max Verstappen bereits über Unstimmigkeiten beim Runterschalten beschwert. Teamkollege Sergio Perez schied bereits in Q1 aus, weil er in Kurve drei mit blockierenden Vorderrädern ins Aus rutschte und dabei über ein Problem im Auto meckerte. Das lässt vermuten, dass es einen Zusammenhang mit dem Antriebsstrang geben könnte. Die beiden Mercedes-Verfolger George Russell und Lewis Hamilton schauen da ganz genau hin und könnten bei einem Problem von Verstappen die Nutznießer sein.

2. April, 6.22 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das dritte Rennen der Saison an. Wer feiert zum Schluss auf dem Podium?

17.34 Uhr: Red Bull ist über die Pläne der FIA gar nicht begeistert. Christian Horner nennt sie sogar „lächerlich“. Hier mehr dazu.

14.02 Uhr: Was war das Problem bei Sergio Perez? „Es ist sehr enttäuschend für Checo, dass er nicht mit Max mithalten konnte. Wir vermuten, dass ein Problem mit der Motoreinstellung dazu beigetragen hat, dass er in seiner ersten Runde im Qualifying abgeflogen ist“, erklärt Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

12.32 Uhr: Nächste Enttäuschung für McLaren: P13 und P16 nur für Lando Norris und Oscar Piastri. „Heute lief es nicht so gut, wie ich gehofft hatte“, gesteht der Brite und erklärt, man habe bei kühleren Bedingungen größere Probleme gehabt, „das Maximum“ aus dem Auto zu holen.

8.54 Uhr: Was war bei Red Bull und Sergio Perez los? Helmut Marko erklärt bei Sky: „Sergio hatte schon in P3 Probleme mit den Motorsettings. Ich glaube, das hat ihn verunsichert, und dadurch ist er da halt leider rausgerutscht.“

8.34 Uhr: Hamilton träumt vom Sieg. „Nach vorne zu kommen“, antwortet der Brite mit einem Grinsen auf die Frage, was sein Plan für das Rennen sei. Das Ergebnis heute sei „total unerwartet“ gewesen, betont auch er.

8.15 Uhr: So, kurz durchatmen. Standesgemäß steht Verstappen ganz vorne. Doch dahinter sorgen die beiden Mercedes für die dicke Überraschung.

8.09 Uhr: Aus und vorbei. Max Verstappen holt sich die Pole-Position ganz knapp vor Russell und Hamilton. Dahinter lautet die Startformation für morgen Alonso, Sainz, Stroll, Leclerc, Albon, Gasly und Hülkenberg.

8.05 Uhr: Jetzt ist Verstappen ganz vorne. Das könnte heute ganz eng werden.

8.03 Uhr: Bestzeit für Lewis Hamilton, vor Alonso und Russell. Was ist denn nun los?

7.56 Uhr: Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole-Position in Melbourne?

7.49 Uhr: Verstappen vor Alonso, Sainz, Leclerc und Hülkenberg, dann Russell, Hamilton, Gasly, Stroll und Albon, das sind die Top-Ten.

7.33 Uhr: So, Quali 2 läuft, jetzt geht es darum, wer unter die Top-Ten vorstossen kann.

7.26 Uhr: Q1 ist beendet. Neben Perez sind Piastri (16.), Zhou, Sargeant und Bottas und raus.

7.06 Uhr: Rote Flagge! Sergio Perez steht im Kies und kann nicht raus. Eine Katastrophe für Red Bull. Damit ist das Qualifying für den Mexikaner beendet. Er startet voraussichtlich von Platz 20.

7.01 Uhr: Los geht’s in Melbourne.

Samstag, 1. April, 6.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das Qualifying an. Wer holt sich die Pole-Position?

21.49 Uhr: Für dieses Wochenende hat die FIA eine beliebte Tradition verboten. Den Fahrern und Teams droht dabei eine Strafe. Hier mehr dazu.

20.15 Uhr: Wer sich das Qualifying in Deutschland morgen früh anschauen möchte, muss ganz früh aufstehen. Um 7 Uhr deutscher Zeit geht’s los in Melbourne. Das Rennen am Sonntag startet ebenfalls um 7 Uhr.

19.34 Uhr: Wie schon in den beiden Rennen zuvor ist auch an diesem Wochenende Red Bull der große Favorit auf den Sieg. Max Verstappen und Sergio Perez werden wieder versuchen, ganz vorne zu landen. Doch die Konkurrenz hatte genug Zeit, um an den Autos zu schrauben und für Überraschungen zu sorgen.

Freitag, 31. März, 19.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Australien. Das Rennen auf dem Stadtkurs in Melbourne steht an.